«Уроки цифры» проведут для 50 тысяч приморских школьников

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Стало известно, что после летних каникул, в школах Приморского края пройдёт ещё больше открытых уроков. Так, для школьников региона откроют «Уроки цифры», во время которых ребята смогут поближе познакомиться с профессиями IT-индустрии.

Преподавать цифровые уроки будут специалисты из ведущих IT-компаний Приморского края — они поделятся своими знаниями и опытом, а также расскажут о самых востребованных навыках, направлениях и профессиях в сфере IT. В министерстве цифрового развития и связи Приморья рассказали, что «Уроки цифры» смогут посетить более 50 тысяч школьников. «После летних каникул количество уроков увеличится. Всего до конца года в образовательных учреждениях края будет проведено 255 „уроков цифры“», — сообщили специалисты ведомства. Стоит отметить, что уроки организованы в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и государственной программы «Информационное общество» на 2020–2027 годы. Материалы по теме Приморским предпринимателям предлагают меры поддержки в IT-направлении «Спортивная борьба — в школы Приморского края»: Важная конференция прошла во Владивостоке В школах хотят ввести единый тариф на интернет