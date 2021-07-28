В школах хотят ввести единый тариф на интернет

Специалисты краевого минсвязи рассказали, что в 2019 году по региональному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» высокоскоростной интернет получили 82 приморские школы, в 2020 году линии ВОЛС были проведены до 119 образовательных организаций края. В этом году число школ и колледжей, участвующих в проекте, выросло более чем в два раза – до 308. Их цифровизация должна завершиться до 30 сентября.