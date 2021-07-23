Приморским предпринимателям предлагают меры поддержки в IT-направлении

Предприниматели Приморья могут получить поддержку при внедрении решений IT-сферы или при реализации цифровых проектов. Краевое министерство цифрового развития и связи 29 июля зовет представителей бизнес-сообщества на встречу.

Предприниматели смогут подробно узнать о том, какую поддержку им могут предоставить власти страны и региона. На мероприятии глава профильного министерства Константин Волошин презентует доклад, где разъяснит цели и задачи проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Кроме того, представителям IT-компаний расскажут о бюджетных грантах из федерального бюджета и какую помощь им могут предоставить, если они обратятся в центр «Мой бизнес». Дополнительно представят два успешных проекта приморских разработчиков, актуальные и в работе властей и в предпринимательстве. Гендиректор ООО «Центр робототехники» расскажет о своем проекте «Образовательные наборы по подводной робототехнике MUR» и недавнем участии в конкурсе «Коммерциализация» от фонда содействия инновациям. Цифровой сервис по трудоустройству рыбаков и моряков «Моряк-Инфо» представит Дмитрий Олиферчук. Чтобы записаться на встречу, нужно до 26 июля сообщить об этом на сайте digital.primorsky.ru. Старт встречи назначен на 29 июля в 15:00 на платформе IVA. Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Информационное общество» на 2020-2027 годы.

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