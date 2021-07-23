Приморским предпринимателям предлагают меры поддержки в IT-направлении

Предприниматели смогут подробно узнать о том, какую поддержку им могут предоставить власти страны и региона.
На мероприятии глава профильного министерства Константин Волошин презентует доклад, где разъяснит цели и задачи проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».
Кроме того, представителям IT-компаний расскажут о бюджетных грантах из федерального бюджета и какую помощь им могут предоставить, если они обратятся в центр «Мой бизнес».
Дополнительно представят два успешных проекта приморских разработчиков, актуальные и в работе властей и в предпринимательстве.
Гендиректор ООО «Центр робототехники» расскажет о своем проекте «Образовательные наборы по подводной робототехнике MUR» и недавнем участии в конкурсе «Коммерциализация» от фонда содействия инновациям.
Цифровой сервис по трудоустройству рыбаков и моряков «Моряк-Инфо» представит Дмитрий Олиферчук.
Чтобы записаться на встречу, нужно до 26 июля сообщить об этом на сайте digital.primorsky.ru. Старт встречи назначен на 29 июля в 15:00 на платформе IVA.
Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Информационное общество» на 2020-2027 годы.