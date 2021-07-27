Во время конференции Кожемяко отметил, что главная цель мероприятия — сделать так, чтобы спортивной борьбой на территории занималось как можно больше детей и подростков, поскольку изучение боевых искусств способствует всестороннему развитию личности, формирует характер, приучает к здоровому образу жизни.
«Главная цель сегодняшней конференции — сделать так, чтобы спортивная борьба была доступна, чтобы ею занималось как можно больше ребят в Приморье, чтобы мы готовили полноценно тренеров-преподавателей по этому направлению, которых затем можно было бы внедрять в систему дошкольного и общего образования, колледжи. Этот вид спорта формирует характер человека, учит его преодолевать трудности, достигать желаемых высот. Он уже популярен в крае. Станет еще популярнее. Конечно, предстоит много сделать, но, уверен, с помощью федерации сможем обеспечить необходимым спортивным инвентарем наши спортивные залы и подготовить тренеров, чтобы охватить все школы, учреждения дополнительного образования и спортивные клубы», — рассказал губернатор.
В краевом министерстве спорта сообщили, что в 2013 году в крае заработала приморская общественная организация «Федерация спортивной борьбы», под эгидой которой сегодня в крае развиваются олимпийские спортивные дисциплины: греко-римская борьба, вольная мужская борьба, вольная женская борьба и неолимпийские спортивные дисциплины: грэпплинг и панкратион.
В 2020 году открылись новые профильные секции во владивостокских гимназии № 1 и гимназии № 2. По словам специалистов, секции по спортивной борьбе расположены в 15 населенных пунктах Приморья: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Заводской, Арсеньев, Владимиро-Александровское, Михайловка, Покровка, Сибирцево, Чугуевка, Лазо, Новоникольск, Липовцы, Суражевка.
Общее количество занимающихся спортивной борьбой по Приморскому краю — около 1500 человек.
«Я думаю, большое значение имеет близость расположения Приморского края, непосредственно Владивостока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, где в разное время уже прошли этапы подготовки к Олимпиаде: в Сеуле — в 1988 году, в Сиднее — в 2000 году, в Пекине — в 2008, в Токио — сейчас. Это способствовало созданию спортивной инфраструктуры, которая, конечно, будет использоваться и в дальнейшем для проведения чемпионатов, обеспечения равных возможностей для спорта», — заявил губернатор.
Напомним, что развитие различных видов спорта в Приморье проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.