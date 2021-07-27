«Главная цель сегодняшней конференции — сделать так, чтобы спортивная борьба была доступна, чтобы ею занималось как можно больше ребят в Приморье, чтобы мы готовили полноценно тренеров-преподавателей по этому направлению, которых затем можно было бы внедрять в систему дошкольного и общего образования, колледжи. Этот вид спорта формирует характер человека, учит его преодолевать трудности, достигать желаемых высот. Он уже популярен в крае. Станет еще популярнее. Конечно, предстоит много сделать, но, уверен, с помощью федерации сможем обеспечить необходимым спортивным инвентарем наши спортивные залы и подготовить тренеров, чтобы охватить все школы, учреждения дополнительного образования и спортивные клубы», — рассказал губернатор.