«Спортивная борьба — в школы Приморского края»: Важная конференция прошла во Владивостоке

«Спортивная борьба — в школы Приморского края»: Важная конференция прошла во Владивостоке
«Спортивная борьба — в школы Приморского края»: Важная конференция прошла во Владивостоке
Сегодня, 19:15СпортФото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 27 июля, открыл конференцию «Спортивная борьба — в школы Приморского края». Среди участников — представители Министерства спорта РФ, Федерации спортивной борьбы России и правительства региона.
Фото: primorsky.ru

Во время конференции Кожемяко отметил, что главная цель мероприятия — сделать так, чтобы спортивной борьбой на территории занималось как можно больше детей и подростков, поскольку изучение боевых искусств способствует всестороннему развитию личности, формирует характер, приучает к здоровому образу жизни.

«Главная цель сегодняшней конференции — сделать так, чтобы спортивная борьба была доступна, чтобы ею занималось как можно больше ребят в Приморье, чтобы мы готовили полноценно тренеров-преподавателей по этому направлению, которых затем можно было бы внедрять в систему дошкольного и общего образования, колледжи. Этот вид спорта формирует характер человека, учит его преодолевать трудности, достигать желаемых высот. Он уже популярен в крае. Станет еще популярнее. Конечно, предстоит много сделать, но, уверен, с помощью федерации сможем обеспечить необходимым спортивным инвентарем наши спортивные залы и подготовить тренеров, чтобы охватить все школы, учреждения дополнительного образования и спортивные клубы», — рассказал губернатор.

В краевом министерстве спорта сообщили, что в 2013 году в крае заработала приморская общественная организация «Федерация спортивной борьбы», под эгидой которой сегодня в крае развиваются олимпийские спортивные дисциплины: греко-римская борьба, вольная мужская борьба, вольная женская борьба и неолимпийские спортивные дисциплины: грэпплинг и панкратион.

В 2020 году открылись новые профильные секции во владивостокских гимназии № 1 и гимназии № 2. По словам специалистов, секции по спортивной борьбе расположены в 15 населенных пунктах Приморья: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Заводской, Арсеньев, Владимиро-Александровское, Михайловка, Покровка, Сибирцево, Чугуевка, Лазо, Новоникольск, Липовцы, Суражевка.

Общее количество занимающихся спортивной борьбой по Приморскому краю — около 1500 человек.

«Я думаю, большое значение имеет близость расположения Приморского края, непосредственно Владивостока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, где в разное время уже прошли этапы подготовки к Олимпиаде: в Сеуле — в 1988 году, в Сиднее — в 2000 году, в Пекине — в 2008, в Токио — сейчас. Это способствовало созданию спортивной инфраструктуры, которая, конечно, будет использоваться и в дальнейшем для проведения чемпионатов, обеспечения равных возможностей для спорта», — заявил губернатор.

Напомним, что развитие различных видов спорта в Приморье проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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