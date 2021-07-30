Земли для новых посевов восстанавливают в Приморье

Posted 30 июля 2021, 01:13
Published 30 июля 2021, 01:13
Modified 20 августа, 11:23
Updated 20 августа, 11:23
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что возродить сельское хозяйство в крае смогут социально-ответственные предприятия — им стала компания ООО «ДВ Инвест», которая ранее зарекомендовала себя значимыми региональными проектами. Руководит предприятием Денис Сарана.
Подъёмом залежных земель в Приморье занимается дочерняя компания «АгроТех ДВ» — она уже провела первые работы в Приморье. В данный момент специалисты подняли 600 гектаров земли, а всего компания должна освоить около четырёх тысяч гектаров полей от Романовки до Новонежино.
По словам специалистов, целину разработают полностью уже к осени — рабочие восстановят систему мелиорации, зимой оборудуют склады, чтобы уже весной 2022 года полноценно начать посевную.
«Земля тяжелая, 25 лет не обрабатывалась. Заросло все деревьями», — рассказал механизатор предприятия Александр Артемьев.
На предприятии планируют выйти на полноценный севооборот уже в следующем году. На поднятых землях будут выращивать сою, кукурузу, делать корма для крупного рогатого скота.
В первый урожая с земель хотят собрать около восьми тысяч тонн сои.
Особое внимание уделяется производству фуражного сена и силоса — его будут поставлять приморским животноводам, продукция также пойдёт на азиатский рынок.
«Хотим составить конкуренцию традиционным поставщикам: США, Австралии. Необходимые силы и средства есть», — рассказал директор «АгроТех ДВ» Андрей Петров.
Данный инвестпроект очень значим для Приморья, так как, по словам специалистов, позволяет развивать отрасль и создаёт новые рабочие места.
Напомним, что освоение сельхозземель и поддержка аграриев проводится в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.