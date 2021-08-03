Партия «Новые люди» призвала приморцев остерегаться мошенников

Бдительные граждане отметили и ещё один интересный факт: вместо пяти партий, логотипы которых были размещены на баннере, «волонтёры» предлагали поставить подписи только за партию «Родина». Тем не менее, «Новые люди» полагают, что заказчиком этой сомнительной акции была другая партия, покрупнее: