Иностранцы в Приморье могут получить прививку от COVID-19

Posted 4 августа 2021, 03:58
Published 4 августа 2021, 03:58
Modified 20 августа, 11:26
Updated 20 августа, 11:26
«Иностранным гражданам, так же, как и гражданам России, доступны все имеющиеся в Приморье вакцины», — сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
Тех иностранцев, которые не имеют обязательной российской медицинской страховки тоже будут прививать. Однако им за это придется заплатить. Этот вопрос еще не проработан до конца, но в ближайшее время проблема будет решена.
По последним данным, первым компонентом вакцины от COVID-19, по последним данным, уже привились 331 022 приморца, а окончательно завершили иммунизацию — 260 419 человек.
За сутки в крае зарегистрировано 264 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество летальных случаев в регионе составляет 940.
Вакцинироваться от COVID-19 приморцы могут в любом районе Приморья. Накануне губернатор поручил главам муниципалитетов, в случае необходимости, организовать доставку людей к пунктам вакцинации.