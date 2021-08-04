В Приморье будут «выращивать» медиков

Posted 4 августа 2021, 00:49
Published 4 августа 2021, 00:49
Modified 20 августа, 11:26
Updated 20 августа, 11:26
«Самый верный, но самый долгий путь – вырастить кадры», — заявила чиновница.
Тихоокеанский медуниверситет, студентов медколледжей а также учащихся медвузов Приморья и Хабаровска глава министерства выделила особо.
Также она отметила, что в работе со школьниками 10-11 классов нужно оказывать им помощь в подготовке к ЕГЭ, подписывать с ними целевые договоры, звать на практику, проводить регулярные встречи и сопровождать все годы обучения.
«Такая системная работа позволит в ближайшие годы закрыть кадровый дефицит», — резюмировала Анастасия Худченко.
Медицинская отрасль Приморского края испытывает кадровый дефицит. Связано это с тем, что во время пандемии уволились возрастные специалисты, а молодые на их место еще не пришли. Проблема нехватки врачей для региона не нова и уже с 2018 года действуют особые меры соцподдержки для медработников: единовременные выплаты, доплаты к зарплате, компенсация за аренду жилья.
Кроме того, медучреждения края своевременно ремонтируют, а то и проводят капитальный ремонт, закупают новое современное оборудование. Запланировано строительство новых больниц.
По словам главы краевого минздрава, в 2020 году на работу в медицинскую отрасль пришли 246 новых специалистов. В 2019 году этот показатель был на 47 процентов меньше.