В Приморье будут «выращивать» медиков

Медицинская отрасль Приморского края испытывает кадровый дефицит. Связано это с тем, что во время пандемии уволились возрастные специалисты, а молодые на их место еще не пришли. Проблема нехватки врачей для региона не нова и уже с 2018 года действуют особые меры соцподдержки для медработников: единовременные выплаты, доплаты к зарплате, компенсация за аренду жилья.