Современная медицина: новая поликлиника в Артёма почти готова к приёму пациентов

«Новая поликлиника Артема успешно проходит стадии получения разрешительных документов на ведение деятельности. Предположительно, в начале осени медучреждение будет готово принять первых пациентов», — рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
По словам специалистов краевого минздрава, поликлиника сможет принимать более 700 пациентов в день.
В медучреждении есть всё необходимое оборудование для качественной диагностики и предупреждения болезней — рентген-техника, комплекс для функциональной диагностики, современный компьютерный томограф на 64 среза, оборудование для узких специалистов.
Кроме того, в поликлинике предусмотрены центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопическое отделение, диализный центр. Работать в ней будут, в том числе, молодые специалисты из других районов Приморья.
«Для трудоустроившихся участковых терапевтов в новой поликлинике созданы хорошие условия труда, а администрация города выделяет служебное жилье», — заявила главврач Артемовской горбольницы Светлана Забудская.
Стоит отметить, что современное здание соответствует критериям проекта «Бережливая поликлиника» — это повышенный комфорт и безопасность оказания медицинской помощи для населения, а также удобные рабочие места для персонала.
По словам представителей регионального минздрава, строительство и оснащение учреждения в направлено около 994 миллиона рублей из федерального бюджета, из которых 337 миллионов — на приобретение оборудования.
Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, в рамках которой и проходит оснащение краевых медучреждений необходимым оборудованием.