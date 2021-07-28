Современная медицина: новая поликлиника в Артёма почти готова к приёму пациентов

Современная медицина: новая поликлиника в Артёма почти готова к приёму пациентов
Современная медицина: новая поликлиника в Артёма почти готова к приёму пациентов
Сегодня, 18:17Здоровье и экологияФото: primorsky.ru
Последние документы на предоставление медицинских услуг оформляет новая поликлиника в Артёме, после чего учреждение сможет принять первых пациентов — кабинеты дооснащаются медицинским оборудованием, формируется штат сотрудников, организуются рабочие места врачей.

«Новая поликлиника Артема успешно проходит стадии получения разрешительных документов на ведение деятельности. Предположительно, в начале осени медучреждение будет готово принять первых пациентов», — рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

По словам специалистов краевого минздрава, поликлиника сможет принимать более 700 пациентов в день.

В медучреждении есть всё необходимое оборудование для качественной диагностики и предупреждения болезней — рентген-техника, комплекс для функциональной диагностики, современный компьютерный томограф на 64 среза, оборудование для узких специалистов.

Кроме того, в поликлинике предусмотрены центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопическое отделение, диализный центр. Работать в ней будут, в том числе, молодые специалисты из других районов Приморья.

«Для трудоустроившихся участковых терапевтов в новой поликлинике созданы хорошие условия труда, а администрация города выделяет служебное жилье», — заявила главврач Артемовской горбольницы Светлана Забудская.

Стоит отметить, что современное здание соответствует критериям проекта «Бережливая поликлиника» — это повышенный комфорт и безопасность оказания медицинской помощи для населения, а также удобные рабочие места для персонала.

По словам представителей регионального минздрава, строительство и оснащение учреждения в направлено около 994 миллиона рублей из федерального бюджета, из которых 337 миллионов — на приобретение оборудования.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, в рамках которой и проходит оснащение краевых медучреждений необходимым оборудованием.

Сюжеты:
Приморский край
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