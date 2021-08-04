Я иду впервые в школу: Мама, что делать

— Поступление в первый класс — это стресс не только для ребенка, но еще и для родителей. Многим трудно справиться с мыслью, что, во-первых, их чадо уже повзрослело, а во-вторых, с тем, что малыш попадает в другой коллектив, к чужим детям и педагогам. Чувство тревожности, как известно, передается от родителям к детям. А они потом не хотят ходить в школу и могут даже устроить истерику. В случае, когда ребенок не желает идти учиться, нужно обратить внимание на общее его состояние. Если это какая-то повышенная тревожность или другие моменты, связанные с нервами, то я бы рекомендовала все же отвести его к психологу. А от меня, как от психолога, рекомендации такие: родителям нужно организовать хороший режима сна, бодрствования, различного времяпрепровождения и отдыха. Чтобы у малыша был довольно продолжительный сон, хватало времени для отдыха.