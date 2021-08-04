Победитель конкурса «Узнай свою школу» в Приморье пойдёт в музей

Победитель конкурса «Узнай свою школу» в Приморье пойдёт в музей
Победитель конкурса «Узнай свою школу» в Приморье пойдёт в музей
Сегодня, 11:02ОбществоФото: Музей им. Арсеньева
Итоги июльского конкурса «Золотого Рога» подведены — читатели без труда узнали школу № 9, о которой шла речь в выпуске № 27 от 13 июля. Быстрее всех правильный ответ в редакцию прислала Александра Супряга.
Фото:Музей им. Арсеньева

Свой ответ победительница сопроводила письмом:

— В рубрике «Узнай свою школу» опубликованы фотографии школы № 9. Будучи студенткой, я много раз проходила мимо этого учреждения и всегда думала о тех школьниках, которые учились в ней, постигая язык нашего соседа — КНР, — написала победитель

Призом нынешнего конкурса стали билеты на выставку, прибывшую во Владивосток из собрания музеев Московского Кремля. Это уникальная экспозиция — в неё вошли 80 предметов, так или иначе связанных с историей дома Романовых от их восхождения на российский престол, до провозглашения России империей Петром I.

Практически все из представленных предметов принадлежали представителям царской династии. Среди них — расшитое седло, стремена и элементы конной упряжи, посуда и драгоценные подарки от шведских, голландских, английских послов, которые выставлялись на больших празднествах, а также иконы патрональных святых, которые оберегали представителей правящего рода. Также на выставке можно увидеть элементы «большого наряда» — комплекса царских предметов облачения для торжественных мероприятий, — единственные в мире дошедшие до наших дней налатник, прикрывающий доспехи, и тарч — специальный щит, позволяющий одновременно атаковать противника и защищаться.

Фото:Музей им. Арсеньева

Выставка организована в рамках партнёрства между Музеем истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и Музеями Московского Кремля. Некоторые предметы ранее не покидали кремлёвскую сокровищницу. Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

Очередной конкурс «Узнай свою школу» будет опубликован в одном из августовских номеров «Золотого Рога». Участвуйте и выигрывайте призы от газеты и известных учреждений культуры!

Сюжеты:
Учим и учимся в ПриморьеПриморский край
Материалы по теме:
Владивостокобразованиешколаконкурс
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