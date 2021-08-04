Жители островных территорий Приморья получат по 5 тысяч рублей

Кстати, родители приморских школьников смогут получить по 10 тысяч рублей, чтобы подготовить своих детей к 1 сентября. О выплатах на детей от 6 до 18 лет распорядился президент России Владимир Путин. Вопрос будет курировать ПФР. Приморцам даже не придется подавать дополнительные документы, так как заявка формируется в автоматическом режиме, с учетом данных прошлогодней выплаты.