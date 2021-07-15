Получить «школьные» выплаты в Приморье можно автоматически

«Чтобы завершить оформление выплаты, останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Счет, указанный в заявлении, может быть привязан к карте любой платежной системы. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители могут их скорректировать», — рассказали в ведомстве.