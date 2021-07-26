На поддержку семей с первенцами в Приморье потратят более 1,3 миллиарда рублей

Ежемесячную выплату на ребёнка в Приморье получают более 14 тысяч семей — на эти цели из регионального бюджета направлено более 1,3 миллиарда рублей, сообщили в краевом правительстве.

В приморском министерстве труда рассказали, что размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму на ребёнка — в 2021 году он составляет 15,4 тысячи рублей. «Пособие могут оформить семьи с российским гражданством, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Это почти 29,6 тысячи рублей», — рассказали в минтруда. Кроме того, с 2019 года всем родителям первенцев единовременно полагается выплата размером два прожиточных минимума на ребенка. «Если возраст мамы — от 18 до 25 лет, она получает краевую доплату. Для таких семей размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей», — отмечают специалисты. Напомним, что подать заявление на выплату можно в МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Консультации — по телефону Приморского центра соцподдержки: 8-800-30-22-145. Стоит отметить, что в Приморье действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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