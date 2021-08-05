«Твою маму в кино водил»: За что приморцев могут наказать в интернете

То есть, по сути, интернет стал «спасательным кругом» для целого ряда профессий и ниш. При этом далеко не все знают, как себя правильно вести в цифровом пространстве. Зачастую преобладает мнение, что сеть — это свободная от законов «пиратская бухта», где каждый делает то, что он хочет. Такое мышление может довести человека даже до тюрьмы. Именно поэтому корреспондент «Золотого Рога» составил памятку о том, как правильно вести себя в интернете, чтобы не оказаться на скамье подсудимых.