Генеральная уборка: Во Владивостоке ремонтируют виадуки и сносят незаконные объекты

Posted 10 августа 2021, 01:30
Published 10 августа 2021, 01:30
Modified 20 августа, 11:29
Updated 20 августа, 11:29
Списки проблемных точек составляются на основе мониторинга соцсетей и городских территорий, обращений граждан. Рассмотрим подробнее, что делается во Владивостоке и как город приводят в порядок.
Воздушные пути
Безопасные и красивые виадуки — сотрудники городского управления дорог и благоустройства активно работают в этом направлении. Только в районе площади Луговая в порядок приводятся два воздушных перехода. Так, рядом с домом на Новоивановской, 3 подрядчики монтируют плитку на основной части, а на виадуке, ведущем к школе № 22, устанавливают новые ступени и параллельно проводят ремонт балок. Все работы должны завершить до конца августа.
«Все работы сейчас идут по графику, и за их качеством мы постоянно следим. В числе объектов, где ремонт уже завершён, — надземные переходы на остановках «Фабрика Заря», «Фирсова», «Перевал», «Гоголя», «Дом ветеранов», — рассказал Валерий Корабельский, главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Кстати, как отметили в администрации города, в порядок приводятся не только виадуки, но и подземные пешеходные переходы. Так пройдет ремонт облицовки ограждений подземных пешеходных переходов по проспекту 100-летия Владивостока, Светланской и Октябрьской. Эти работы также проведут привлеченные городской администрацией подрядные организации.
Убрать лишнее
Незаконные ларьки и контейнеры покидают улицы Владивостока. Только в июле бригада демонтажа муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) убрала более 40 объектов общей площадью 850 квадратных метров. Теперь свободны от незаконных строений почти 20 улиц города.
«Во Владивостоке регулярно выявляют десятки самовольно установленных объектов. Это торговые точки, металлические гаражи и контейнеры, павильоны, а также шлагбаумы, металлические и деревянные ограждения. Сначала собственникам самовольно установленных объектов даётся время на их демонтаж своими силами, если этого не происходит, то заявка на демонтаж приходит к нам», — сообщили специалисты отдела демонтажа СГТ.
После демонтажа, если на месте остается мусор, то его оперативно убирают бригады санитарии. Такие работы проходили, например, после демонтажа на Верхнепортовой и Острякова.
За чистый город
Кстати, о мусоре. Администрация активно решает и эту проблему. В июле с городских улиц убрали более 25 несанкционированных свалок. Всего с начала года сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вывезли почти 10 тысяч тонн мусора.
«Есть места, которые мы очищаем быстро, за пару часов, но на некоторых точках бригада из 2-3 человек работает целую смену. Также бывают случаи, когда нам приходится несколько раз в месяц выезжать на одно и то же место. Например, в район автовокзала за виадуком на улице Шуйской мы приезжаем на уборку уже в третий раз», — уточнили специалисты предприятия.
Точки локализации мусора выявляются на основе обращений граждан, сообщений из соцсетей и мониторинга территорий.
И, кстати, за организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Граждане могут получить штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, а компании — до 500 тысяч рублей.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства, а также при нахождении мест несанкционированных свалок необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону 2222-333, а также в районные диспетчерские: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.
Отмыли до чиста
С начала августа бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» промыли 326 метров инженерных сетей. Речь идет именно о ливневой канализации.
На Добровольского возле дома № 7 и на Кирова, 93 бригада инженерных сетей провела очистку колодцев. Во время осмотра рабочие всегда находят не только ил и грязь, но и бытовой мусор — пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки от напитков и старые покрышки.
«Примерно в 30-40% случаев причина засорения ливневок — человеческий фактор, — рассказали в отделе инженерных коммуникаций городского управления дорог и благоустройства. — Бытовой мусор очень засоряет сети. Рабочим приходится спускаться в колодец и вручную доставать такой мусор, что, конечно, значительно затягивает сроки работ бригады».
Напомним, что за июль бригады инженерных сетей СГТ провели прочистку более километра сетей ливневой канализации, заменили десятки люков и решеток, устранили провалы на дорогах. За ежедневной работой бригад СГТ можно следить в Инстаграме @vl.sgt.