Генеральная уборка: Во Владивостоке ремонтируют виадуки и сносят незаконные объекты

«Есть места, которые мы очищаем быстро, за пару часов, но на некоторых точках бригада из 2-3 человек работает целую смену. Также бывают случаи, когда нам приходится несколько раз в месяц выезжать на одно и то же место. Например, в район автовокзала за виадуком на улице Шуйской мы приезжаем на уборку уже в третий раз», — уточнили специалисты предприятия.