Подписанному верить: На ремонт дорог и фасадов Владивосток получит более 700 млн рублей

Специалисты отмечают, что большая часть выделенных средств пойдет на ремонт автодорог, кровли и фасадов зданий, а также благоустройство парков в городе. Часть средств пойдёт на развитие острова Русский. Ещё на эти средства купят коммунальную технику для города.