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Posted 10 августа 2021, 03:44

Published 10 августа 2021, 03:44

Modified 20 августа, 11:29

Updated 20 августа, 11:29

Подписанному верить: На ремонт дорог и фасадов Владивосток получит более 700 млн рублей

Подписанному верить: На ремонт дорог и фасадов Владивосток получит более 700 млн рублей

10 августа 2021, 03:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры дальневосточных регионов выделили почти 1,2 миллиарда рублей. Большую часть этих средств — более 720 миллионов — получит Владивосток.

Как рассказали в региональном правительстве, в Приморье уйдет около 727 миллионов рублей. Распоряжение об этом уже подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

Специалисты отмечают, что большая часть выделенных средств пойдет на ремонт автодорог, кровли и фасадов зданий, а также благоустройство парков в городе. Часть средств пойдёт на развитие острова Русский. Ещё на эти средства купят коммунальную технику для города.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Ремонт#Благоустройство#Деньги
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