Подписанному верить: На ремонт дорог и фасадов Владивосток получит более 700 млн рублей

Posted 10 августа 2021, 03:44
Published 10 августа 2021, 03:44
Modified 20 августа, 11:29
Updated 20 августа, 11:29
Как рассказали в региональном правительстве, в Приморье уйдет около 727 миллионов рублей. Распоряжение об этом уже подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.
Специалисты отмечают, что большая часть выделенных средств пойдет на ремонт автодорог, кровли и фасадов зданий, а также благоустройство парков в городе. Часть средств пойдёт на развитие острова Русский. Ещё на эти средства купят коммунальную технику для города.