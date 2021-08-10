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Posted 10 августа 2021, 02:22

Published 10 августа 2021, 02:22

Modified 20 августа, 11:29

Updated 20 августа, 11:29

ВЭФ-2021, самолеты и тхэквондо: открытие «Улицы Дальнего Востока» будет красочным

ВЭФ-2021, самолеты и тхэквондо: открытие «Улицы Дальнего Востока» будет красочным

10 августа 2021, 02:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ВЭФ
Меньше, чем через месяц, 2 сентября, во Владивостоке пройдет торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». В её основу ляжет путешествие юной героини по одиннадцати регионам ДФО на сложенном из бумаги кораблике «Я люблю Дальний Восток».

Также церемония будет сопровождаться официальным гимном выставки, который был сочинен еще в 2019 году. В мероприятии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов.

Чтобы открытие было красочным и впечатлило гостей, во время церемонии пройдут показательные выступления по кёкусинкай-кан и тхэквондо, а также показательные выступления боевых самолетов над акваторией бухты Аякс (2 самолета Су-35С и 2 самолета МиГ-31БМ).

Выставку откроет председатель организационного комитета Восточного экономического форума, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

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#Культура#Общество#ВЭФ#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости
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