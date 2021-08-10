ВЭФ-2021, самолеты и тхэквондо: открытие «Улицы Дальнего Востока» будет красочным

Posted 10 августа 2021, 02:22
Published 10 августа 2021, 02:22
Modified 20 августа, 11:29
Updated 20 августа, 11:29
Также церемония будет сопровождаться официальным гимном выставки, который был сочинен еще в 2019 году. В мероприятии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов.
Чтобы открытие было красочным и впечатлило гостей, во время церемонии пройдут показательные выступления по кёкусинкай-кан и тхэквондо, а также показательные выступления боевых самолетов над акваторией бухты Аякс (2 самолета Су-35С и 2 самолета МиГ-31БМ).
Выставку откроет председатель организационного комитета Восточного экономического форума, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.