ВЭФ-2021, самолеты и тхэквондо: открытие «Улицы Дальнего Востока» будет красочным

Также церемония будет сопровождаться официальным гимном выставки, который был сочинен еще в 2019 году. В мероприятии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов.