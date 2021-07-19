Одной из тем ВЭФ-2021 станет создание спортивных центров на Дальнем Востоке

Одной из тем ВЭФ-2021 станет создание спортивных центров на Дальнем Востоке
Одной из тем ВЭФ-2021 станет создание спортивных центров на Дальнем Востоке
Сегодня, 14:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Министр спорта России Олег Матыцин, во время рабочего визита в ДФО, сообщил, что макрорегиону необходимо обновить спортивную инфраструктуру. Так, на площадке Восточного экономического форума-2021 планируется обсудить создание спортивных центров на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток является одним из стратегических регионов развития видов спорта. Мы видим большое количество соревнований, которые проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Корее, Китае, Японии, других странах, и необходимость адаптации для подготовки к ним», — сказал министр.

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке проводят заключительный этап подготовки к летним Олимпийским играм в Токио более 20 команд российской сборной.

Министр спорта РФ лично проверил условия тренировки спортсменов из команд по греко-римской и женской борьбе, дзюдо, боксу, плаванию, стрельбе из лука, баскетболу 3×3, триатлону и бадминтону. Также Матыцин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко — глава минспорта и глава региона обсудили создание спортивного кластера на базе ДВФУ на острове Русский.

В данный момент в университете идёт подготовка к проведению ВЭФ-2021, который пройдёт осенью во Владивостоке.

«Мы должны подготовить Дальний Восток для проведения одного из крупнейших международных мероприятий с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Новые реалии оказали влияние на определение повестки предстоящего Форума, на котором в том числе планируется обсудить трансформацию торгово-экономического взаимодействия, изменения на энергетических рынках и в сфере труда, новейшие технологии и климат», — рассказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Отметим, что шестой по счёту Восточный экономический форум-2021 пройдёт на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесВладивостокспортВЭФ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы