Одной из тем ВЭФ-2021 станет создание спортивных центров на Дальнем Востоке

Министр спорта России Олег Матыцин, во время рабочего визита в ДФО, сообщил, что макрорегиону необходимо обновить спортивную инфраструктуру. Так, на площадке Восточного экономического форума-2021 планируется обсудить создание спортивных центров на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток является одним из стратегических регионов развития видов спорта. Мы видим большое количество соревнований, которые проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Корее, Китае, Японии, других странах, и необходимость адаптации для подготовки к ним», — сказал министр. Стоит отметить, что на Дальнем Востоке проводят заключительный этап подготовки к летним Олимпийским играм в Токио более 20 команд российской сборной. Министр спорта РФ лично проверил условия тренировки спортсменов из команд по греко-римской и женской борьбе, дзюдо, боксу, плаванию, стрельбе из лука, баскетболу 3×3, триатлону и бадминтону. Также Матыцин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко — глава минспорта и глава региона обсудили создание спортивного кластера на базе ДВФУ на острове Русский. В данный момент в университете идёт подготовка к проведению ВЭФ-2021, который пройдёт осенью во Владивостоке. «Мы должны подготовить Дальний Восток для проведения одного из крупнейших международных мероприятий с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Новые реалии оказали влияние на определение повестки предстоящего Форума, на котором в том числе планируется обсудить трансформацию торгово-экономического взаимодействия, изменения на энергетических рынках и в сфере труда, новейшие технологии и климат», — рассказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Отметим, что шестой по счёту Восточный экономический форум-2021 пройдёт на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября.

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