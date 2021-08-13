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Posted 13 августа 2021, 03:54

Published 13 августа 2021, 03:54

Modified 20 августа, 11:31

Updated 20 августа, 11:31

Приморских медиков окончательно цифровизируют к концу года

Приморских медиков окончательно цифровизируют к концу года

13 августа 2021, 03:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
К концу 2021 года медорганизации Приморского края намерены окончательно перевести в единое информационное пространство. Из 80 осталось подключить еще 20 медучреждений и их подразделений.

В 2020 году было завершено подключение 60 медорганизаций. По словам главы краевого минздрава Анастасии Худченко, оставшиеся 20 медучреждений готовы войти в единое информационное пространство к концу 2021 года.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России запланировано создание единого цифрового контура в здравоохранении в основу которого будет положена единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ).

Благодаря нововведению, рецепты будут выписываться в электронном виде, упростится автоматизация льготного лекарственного обеспечения. Записаться к врачу и на диспансеризацию можно будет по всей стране в режиме онлайн, доктора смогут получать и просматривать медицинские документа независимо от региона, где пребывает пациент.

«Внедрение информационных программ в медучреждениях имеет несколько положительных сторон. Так, медицинская карта пациента будет доступна в электронном виде, а значит, врач любого учреждения, куда бы пациент не обратился, будет видеть его анализы, историю болезни, пройденную схему лечения. То есть пациенту не нужно носить с собой карту и переживать за ее сохранность», — Рассказала Анастасия Худченко.

К тому же, электронный документооборот освободит время медиков, которое им приходится тратить на заполнение бумаг. Учет диспансерной группы пациентов можно будет успешно систематизировать.

Безусловно, нужно некоторое время, чтобы дополнительно обучить скорости набора текста, отработать алгоритмы. Но эффективность такой системы медики на местах уже оценили», – прокомментировала министр по итогу.

По словам министра, многие медики поддерживают нововведения и рады, что бумажной волокиты станет меньше. Худченко отметила, что даже врачи с многолетним стажем работы, при переходе на электронную форму ведения дел пациентов отмечают ее удобство. Им становится проще увидеть предыдущие записи, анализы и диагнозы из электронной истории болезни.

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#Здоровье и экология#Приморье#Новости#Медицина#Цифровизация
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