«Шутке не рады»: Что такое кибербуллинг и как защитить своего ребенка от травли в интернете

Как происходит травля? Еще до нападения группа травителей собирает всю доступную о пользователе информацию, отдавая приоритет списку друзей, фотографиям и постам с воспоминаниями. После того, как все нужные файлы попадают в руки злоумышленников, они разом наваливаются на друзей жертвы, где могут быть родственники, одногруппники, одноклассники и даже коллеги по работе. Так продолжается до тех пор, пока человек не пойдет на уступки троллей или не «скроется» от них.