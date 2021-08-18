«Шутке не рады»: Что такое кибербуллинг и как защитить своего ребенка от травли в интернете

Posted 18 августа 2021, 03:51
Published 18 августа 2021, 03:51
Modified 20 августа, 11:33
Updated 20 августа, 11:33
Упрямые цифры
Данные опросов показывают, что около половины россиян считают – коронавирус и связанные с ним «локдауны» стали своеобразным «катализатором» агрессии в интернете. Последние отчеты Facebook и Instagram тоже наглядно демонстрируют увеличение количества негативного контента. Прошлым летом соцсети удалили на 300 тысяч постов, связанных с травлей, больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Кибербуллинг – оскорбления, угрозы, тиражирование личных данных человека против его воли. Как правило «буллеры» оставляют ссылки на страницу человека в крупных интренет-сообществах, чтобы привести к нему в комментарии яростную толпу.
При этом эксперты считают «кибербуллинг» одной из главных проблем интернета наряду с «троллингом» (оскорбления – прим.ред.) и «скаммингом» (разновидность мошенничества – прим.ред.). В России буллингу подвергались как минимум 28% мужчин и 21% женщин. Многие из этих людей до сих пор не знают, как реагировать на кибербуллинг. При этом такая форма агрессии имеет мало общего с обычным интернет-конфликтом. Если упростить, то это не перебранка, а самая настоящая травля.
«Конечно, кибербуллинг является одной из главных проблем, с которыми сталкиваются подростки. Мы работаем с детьми, и они называют сетевую травлю той самой ситуацией, которую переживает практически каждый современный ребенок – или со стороны жертвы, или со стороны агрессора. Часто родители не догадываются о том, что происходит с ребенком, а между тем буллинг может привести к очень печальным последствиям», - сообщила координатор приморской региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» Мария Логунова.
Раньше «кибербуллинг» был сугубо сетевым явлением, но все чаще травля из сети выбирается в реальный мир и приводит в некоторых случаях к самому настоящему насилию.
Как говорят психологи, чаще всего с буллингом сталкиваются подростки, сетевая жизнь которых в десятки раз интенсивнее возрастных приморцев.
«Буллинг – это явление, идущее издалека и давно уже обществу знакомое, но в современном мире, учитывая развитие технологий и психологический статус детей, он носит очень травматичный характер, а профилактика становится социально значимой. Буллинг имеет несколько форм и проявляется как в физической и эмоциональной, так и в сетевой форме. Его нужно знать и пресекать, а помощь оказывать всем участникам процесса. Сам ребенок из этой ситуации выйти не может, ему обязательно нужно помогать», - сообщила главный внештатный специалист МЗ ПК детский психиатр, главный врач краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова.
Жертва «легиона»
Поводом для травли может стать что угодно. Чаще всего жертвы обладают какими-то отличительными характеристиками - сексуальной ориентацией, нестандартной красотой (для женщин), жизненными неудачами (для мужчин) и высокой активностью в интернете. В некоторых случаях буллинг начинается с неосторожного высказывания, которое вызывает негативную реакцию большого количества интернет-пользователей.
Чаще всего «травители» не работают поодиночке, они координируют свои действия и имеют четкую план-схему по нанесению человеку наибольшего дискомфорта. Дополнительные силы набирают в тематических чатах и анонимных форумах, где «буллинг» воспринимается как развлечение.
Как происходит травля? Еще до нападения группа травителей собирает всю доступную о пользователе информацию, отдавая приоритет списку друзей, фотографиям и постам с воспоминаниями. После того, как все нужные файлы попадают в руки злоумышленников, они разом наваливаются на друзей жертвы, где могут быть родственники, одногруппники, одноклассники и даже коллеги по работе. Так продолжается до тех пор, пока человек не пойдет на уступки троллей или не «скроется» от них.
Эксперты говорят, что если вы начинаете чувствовать начало травли, то первое, что нужно сделать, - это закрыть или удалить все социальные сети. Таким образом «травители» останутся без объекта и очень скоро выдохнутся.
Но на этом останавливаться не стоит – все доказательства травли, негативные комментарии и сообщения нужно сохранить, а после пожаловаться в администрацию ресурса. Кроме того, стоит оценить «масштаб» травли, и если она начинает перерастать из оскорблений в угрозы, сообщить в правоохранительные органы.
Экспертные исследования показывают, что буллинг может быть причиной ухудшения здоровья. Школьники, столкнувшиеся с травлей, чаще подвержены депрессии, тревожным расстройствам, бессоннице, употреблению алкоголя.
Оскорбления в интернете вовсе не безобидны. Даже взрослые люди, которые постоянно продвигают свою работу в онлайне и привыкли к критике, говорят, что чувствуют тревогу из-за нападок.
Приморье против буллинга
В июле правительство региона анонсировало создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой модели для создания психологически комфортных условий в учебных заведениях Приморья. Об этом говорила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита во Владивосток.
«Безопасность ребенка - это не только стены школы, хорошие, красивые, комфортные, но и то, что происходит внутри. Порой для ребенка это имеет большее значение. Он должен хотеть приходить в школу. Сегодня мы поговорили об этом, и я очень рада, что встретила поддержку Олега Николаевича, и здесь, в Приморье, будет создана рабочая группа, которая разработает ту модель хорошей, доброй школы, куда ребенок всегда будет хотеть приходить», - сказала Кузнецова после разговора с Олегом Кожемяко.
Омбудсмен поручила группе в первую очередь акцентировать внимание на проблемах, которые уже были выявлены и объединить усилия вместе с педагогами, директорами школ, органами системы профилактики. По словам губернатора Олега Кожемяко, в первую очередь необходимо заняться поддержкой молодых педагогов и обратить большее внимание на буллинг среди школьников.
«Конечно, педагогический коллектив должен быть таким, чтобы ребенок чувствовал там продолжение семьи. Мы будем закладывать это в программе, помимо партийной программы по поддержке школ на федеральном уровне», - добавил губернатор.