Приморских аграриев научат выращивать тыкву по японским технологиям

По данным минсельхоза Приморья, обучающие семинары и экскурсия по лесопитомнику пройдут 26 августа. На следующий день запланированы практические занятия в сертифицированном по японскому стандарту JAS крестьянском хозяйстве в селе Сергеевка Партизанского района.