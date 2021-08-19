Приморских аграриев научат выращивать тыкву по японским технологиям

Posted 19 августа 2021, 06:16
Published 19 августа 2021, 06:16
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
По данным минсельхоза Приморья, обучающие семинары и экскурсия по лесопитомнику пройдут 26 августа. На следующий день запланированы практические занятия в сертифицированном по японскому стандарту JAS крестьянском хозяйстве в селе Сергеевка Партизанского района.
Глава краевого минсельхоза Андрей Бронц рассказал, что в ходе семинара-обучения участники будут делиться опытом производства органических овощей, а также расскажут о своих возможностях в производстве экологически чистой продукции.
Кстати, участвовать в Дне органического поля может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на профильном сайте.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.