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Posted 20 августа 2021, 06:40

Published 20 августа 2021, 06:40

Modified 20 августа, 11:34

Updated 20 августа, 11:34

Для автомобилистов во Владивостоке построят новую полосу

Для автомобилистов во Владивостоке построят новую полосу

20 августа 2021, 06:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
Осенью 2021 года участок дороги под виадуком поблизости от остановки «Некрасовская» станет шире. Работы поручат подрядчику, аукцион стартует уже на следующей неделе.

После тщательного анализа предстоящих работ специалисты пришли к выводу, что силами одних лишь городских служб оперативно выполнить расширение не получится. Заместитель мэра Владивостока Николай Зайцев рассказал, что у муниципального предприятия сейчас и так полно работы и если их отвлечь, то может получится ситуация, когда до конца не будет выполнена ни одна задача. Также он отметил, что работа по госзакупкам тоже не ускоряет процесс. Тем не менее, проблему решается привлечением стороннего подрядчика.

Контракт будет заключен в конце сентября. Работы, в том числе и по благоустройству, должны завершиться к середине ноября.

Согласно проекту, в каждую сторону будут вести три полосы движения. Объем работ предполагает не только расширение дорожного полотна, но и перенос барьерного освещения, опор, ливневок. Также намечены работы с подпорной стеной и озеленение территории.

Расширение Некрасовской было запланировано к началу учебного года. Однако другие, не менее важные участки городской инфраструктуры, также требуют ремонта.

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#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Дороги#Ремонт#Благоустройство
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