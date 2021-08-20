Для автомобилистов во Владивостоке построят новую полосу

После тщательного анализа предстоящих работ специалисты пришли к выводу, что силами одних лишь городских служб оперативно выполнить расширение не получится. Заместитель мэра Владивостока Николай Зайцев рассказал, что у муниципального предприятия сейчас и так полно работы и если их отвлечь, то может получится ситуация, когда до конца не будет выполнена ни одна задача. Также он отметил, что работа по госзакупкам тоже не ускоряет процесс. Тем не менее, проблему решается привлечением стороннего подрядчика.