Для автомобилистов во Владивостоке построят новую полосу

Posted 20 августа 2021, 06:40
Published 20 августа 2021, 06:40
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
После тщательного анализа предстоящих работ специалисты пришли к выводу, что силами одних лишь городских служб оперативно выполнить расширение не получится. Заместитель мэра Владивостока Николай Зайцев рассказал, что у муниципального предприятия сейчас и так полно работы и если их отвлечь, то может получится ситуация, когда до конца не будет выполнена ни одна задача. Также он отметил, что работа по госзакупкам тоже не ускоряет процесс. Тем не менее, проблему решается привлечением стороннего подрядчика.
Контракт будет заключен в конце сентября. Работы, в том числе и по благоустройству, должны завершиться к середине ноября.
Согласно проекту, в каждую сторону будут вести три полосы движения. Объем работ предполагает не только расширение дорожного полотна, но и перенос барьерного освещения, опор, ливневок. Также намечены работы с подпорной стеной и озеленение территории.
Расширение Некрасовской было запланировано к началу учебного года. Однако другие, не менее важные участки городской инфраструктуры, также требуют ремонта.