Место для дошколят

«Часть детских садов и школ города я осмотрел лично, в других побывали специалисты профильных управлений. Вместе составили список работ, которые необходимо сделать в первую очередь. Например, отремонтировать кровлю в школе №83 нужно в кратчайшие сроки. На нее регулярно поступали жалобы от родителей в соцсетях, и я лично видел ее состояние. И так еще по ряду объектов, где требовалось оперативное вмешательство. Ведь это безопасность и комфорт детей», - подчеркнул Константин Шестаков.