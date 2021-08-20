На выплаты приморским детям 3-7 лет выделят еще 1,3 миллиарда рублей

На выплаты малоимущим семьям, которые воспитывают ребенка в возрасте от трех до пяти лет из федерального бюджета было выделено более 21 миллиарда рублей. В Приморье направят дополнительные 1,3 миллиарда рублей.

По данным краевого министерства труда и социальной политики, в 2021 году ежемесячное пособие в Приморье получают более 59 тысяч дошкольников. Это 49,8 тысяч приморских семей. С начала года на поддержку малоимущих семей с дошкольниками было направлено 3,6 миллиарда рублей. В четвертом квартале из федерального бюджета должно поступить дополнительное финансирование. Размер пособия определяется по величине прожиточного минимума на ребенка. В Приморском крае он составляет 15,4 тысячи рублей. Стандартный размер — это половина от этой суммы. Принимая в расчет разные факторы, размер выплаты может составлять 75%, а то 100% от величины прожиточного минимума на ребенка. С апреля 2021 года действуют усовершенствованные меры адресной поддержки. Новые правила устанавливают размер выплаты исходя из дохода семьи. В итоге, размер поддержки должен быть таким, чтобы позволить семье перешагнуть порог бедности и обеспечить ей доход выше прожиточного минимума. С вводом новых правил участились и случаи отказа в социальной поддержке такого рода. По словам главы минтруда Светланы Красицкой, самые частые отказы происходят из-за отсутствия доходов в семье. Для решения этой проблемы, профильные комитеты министерства предлагают семьям социальное сопровождение родителей, помогают с официальным трудоустройством, заключают социальные контракты. Уточнить все интересующие вопросы по вопросам выплат на детей от 3 до 7 лет можно по телефону 8 (800) 30-22-145 В случае необходимости, заявление на перерасчет размера пособия по новым правилам можно через МФЦ или онлайн на портале Госуслуг.

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