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Posted 25 августа 2021, 02:50

Published 25 августа 2021, 02:50

Modified 20 августа, 11:36

Updated 20 августа, 11:36

Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

25 августа 2021, 02:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пенсия
В это число входят и военные пенсионеры, получающие пенсию также и в ПФР, сообщили в пресс-службе пенсионного фонда России по Приморскому краю.

Накануне, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, текст документа опубликован на сайте Кремля.

Как уточняется в указе, выплаты произведут в сентябре, подавать заявление гражданам не нужно. Получение выплаты не учитывается при определении гражданам прав на получение иных выплат и предоставлении других мер социальной поддержки. «Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере», — говорится в документе.

С предложением о выплате 10 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру Владимир Путин выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих. Таким образом, решено подержать граждан, относящихся к наиболее незащищенным слоям населения.

— Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, — заявил президент РФ Владимир Путин.

Кстати, в Приморском крае реализуется еще несколько мер поддержки для пенсионеров. В 2004 году была реализована инициатива «губернаторской тысячи». После короткого перерыва, с 2013 года каждый пенсионер получает единовременно одну тысячу рублей.

А с 2020 года приморские пенсионеры с низким достатком получают единовременную выплату в 6 тысяч рублей.

Кроме того, в Приморье есть региональная доплата к пенсии. Она покрывает разницу между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением гражданина. В Приморье насчитывается около 82 тысяч неработающих пенсионеров, чья общая сумма материального обеспечения ниже нормативного минимума.

Кстати, эта же мера поддержки положена и инвалидам детства, а также тем, кто потерял здоровье, но не успел наработать необходимый стаж для более высокой пенсии. Также поддержка положена детям, которые потеряли кормильца.

Подробности по этим вопросам можно уточнить в Центре социальной поддержки населения Приморья по телефону: 8-800-30-22-145.

Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Политика#Приморье#Новости#Пенсия#Соцподдержка
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