Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

Posted 25 августа 2021, 02:50
Published 25 августа 2021, 02:50
Modified 20 августа, 11:36
Updated 20 августа, 11:36
Накануне, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, текст документа опубликован на сайте Кремля.
Как уточняется в указе, выплаты произведут в сентябре, подавать заявление гражданам не нужно. Получение выплаты не учитывается при определении гражданам прав на получение иных выплат и предоставлении других мер социальной поддержки. «Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере», — говорится в документе.
С предложением о выплате 10 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру Владимир Путин выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих. Таким образом, решено подержать граждан, относящихся к наиболее незащищенным слоям населения.
— Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, — заявил президент РФ Владимир Путин.
Кстати, в Приморском крае реализуется еще несколько мер поддержки для пенсионеров. В 2004 году была реализована инициатива «губернаторской тысячи». После короткого перерыва, с 2013 года каждый пенсионер получает единовременно одну тысячу рублей.
А с 2020 года приморские пенсионеры с низким достатком получают единовременную выплату в 6 тысяч рублей.
Кроме того, в Приморье есть региональная доплата к пенсии. Она покрывает разницу между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением гражданина. В Приморье насчитывается около 82 тысяч неработающих пенсионеров, чья общая сумма материального обеспечения ниже нормативного минимума.
Кстати, эта же мера поддержки положена и инвалидам детства, а также тем, кто потерял здоровье, но не успел наработать необходимый стаж для более высокой пенсии. Также поддержка положена детям, которые потеряли кормильца.
Подробности по этим вопросам можно уточнить в Центре социальной поддержки населения Приморья по телефону: 8-800-30-22-145.
Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.