Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

Как уточняется в указе, выплаты произведут в сентябре, подавать заявление гражданам не нужно. Получение выплаты не учитывается при определении гражданам прав на получение иных выплат и предоставлении других мер социальной поддержки. «Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере», — говорится в документе.