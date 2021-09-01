Собрать первоклашку в школу в Приморье дешевле, чем в других регионах ДФО

Дороже всего отправить детей в школу в двух регионах ДФО, которые же и являются российскими лидерами антирейтинга. В Чукотском автономном округе потребуется 26,8 тысяч, чтобы купить мальчику все необходимое для первого звонка. Девочку дороже всего собирать в школу в Камчатском крае: там сумма на одежду и канцелярию достигает 33,6 тысяч, указывают в Росстате. А наиболее демократичный по стоимости набор канцтоваров в ДФО своим деткам удастся собрать родителям Забайкальского края — за 3,5 тысяч рублей.