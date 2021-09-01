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Posted 1 сентября 2021, 00:13

Published 1 сентября 2021, 00:13

Modified 20 августа, 11:40

Updated 20 августа, 11:40

Собрать первоклашку в школу в Приморье дешевле, чем в других регионах ДФО

Собрать первоклашку в школу в Приморье дешевле, чем в других регионах ДФО

1 сентября 2021, 00:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
По данным Росстата, в 2021 году стоимость школьного набора для приморских мальчиков увеличилась на 6%, а для девочек на 7%. 19,6 тысяч рублей обойдутся сборы в школу мальчика, а в 24,6 тысяч рублей — девочки.

Отправить мальчика в первый класс в Приморье почти на 5 тысяч рублей дешевле, чем девочку. Так, форма для мальчика обойдется в 15 тысяч рублей, а для девочки — в 20 тысяч рублей. На ранец с канцтоварами уйдет еще 4,6 тысяч рублей.

Хабаровский край по родительским тратам на первоклассников обгоняет Приморье, мальчишек соседям удается собрать за 23,4 тысячи рублей, а на сборы девчушек уходит 30 тысяч.

Дороже всего отправить детей в школу в двух регионах ДФО, которые же и являются российскими лидерами антирейтинга. В Чукотском автономном округе потребуется 26,8 тысяч, чтобы купить мальчику все необходимое для первого звонка. Девочку дороже всего собирать в школу в Камчатском крае: там сумма на одежду и канцелярию достигает 33,6 тысяч, указывают в Росстате. А наиболее демократичный по стоимости набор канцтоваров в ДФО своим деткам удастся собрать родителям Забайкальского края — за 3,5 тысяч рублей.

По относительно доступным ценам могут приготовить набор первоклассника родители еще трех регионов Дальнего Востока. Так, в Амурской области купить форму и канцтовары можно за 16,85 тысяч рублей. Дороже обойдутся сборы в школу первоклассника в Бурятии — 19,9 тысяч рублей, в Еврейской автономной области — 21,2 тысяч рублей.

В школьный набор Росстата для мальчиков входит 9 наименований, а для девочек их 11. Итого в гардеробе у мальчиков 17 вещей, а у девочек 22. Список канцтоваров для всех детей одинаковый и содержит 7 наименований.

Росстат также посчитал стоимость цветов, электронных гаджетов и расходов на дополнительное образования. На первый звонок приморские ребятишки захватят букетик за 816 рублей, такую сумму выделят им родители для покупки пяти цветочков. В 2021 году стоимость цветов увеличилась на 23%. На Чукотке цветочные траты окажутся равными 1,8 тысяч рублей, а в Якутии — 1,5 тысяч рублей

Средняя цена на Android-смартфон, который приморские и хабаровские родители готовы купить детям, примерна одинакова — 9,9 тысяч рублей. Средняя цена на флешку, которую включил в свой обзор Росстат, 670 рублей по ДФО.

Как утверждает служба статистики, кроме школы 72% российских детей посещают дополнительные занятия. Музыкальное образование получают 4,5% школьников, 10% ходят на курсы иностранного языка, а 31% учащихся посещают спортивные секции. В данном случае средняя стоимость академического часа в муниципальных образовательных учреждениях Приморья — 214 рублей.

На Дальнем Востоке максимальная стоимость одного месяца обучения держится в частных школах Бурятии, ЕАО, Камчатки, Сахалина, Магадан, Чукотки — 17,3 тысяч рублей в месяц, самая низкая в Якутии — 10,1 тысяч рублей, средняя стоимость частного образования в Приморье — 14,3 тысяч рублей в месяц.

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#Наука и образование#Приморье#Дальний Восток#Владивосток#Деньги
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