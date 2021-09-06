«Восточно-страховой альянс» напоминает приморцам о возможности углубленной диспансеризации

«Процедуру жители Приморского края, как и всей страны, могут пройти бесплатно по полису ОМС. Запись на углубленную диспансеризацию ведется в поликлинике по месту прикрепления, либо через портал Госуслуг. Сама процедура проходит в два этапа и помогает скорректировать состояние здоровье человека в случае обнаружения факторов риска развития определенного заболевания. Настоятельно рекомендую жителям Приморского края позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию, ведь ранняя диагностика заболеваний помогает предотвратить появление осложнений и тяжелого течения болезней», — рассказал директор «Восточно-страхового альянса» Борис Тихонов.