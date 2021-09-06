«Восточно-страховой альянс» напоминает приморцам о возможности углубленной диспансеризации

Posted 6 сентября 2021, 03:33
Published 6 сентября 2021, 03:33
Modified 20 августа, 11:42
Updated 20 августа, 11:42
«Процедуру жители Приморского края, как и всей страны, могут пройти бесплатно по полису ОМС. Запись на углубленную диспансеризацию ведется в поликлинике по месту прикрепления, либо через портал Госуслуг. Сама процедура проходит в два этапа и помогает скорректировать состояние здоровье человека в случае обнаружения факторов риска развития определенного заболевания. Настоятельно рекомендую жителям Приморского края позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию, ведь ранняя диагностика заболеваний помогает предотвратить появление осложнений и тяжелого течения болезней», — рассказал директор «Восточно-страхового альянса» Борис Тихонов.
Он отметил, что глубокая диспансеризация особенно показана тем, что перенес COVID-19, в том числе и тем, кто переболел бессимптомно.
После исследования, гражданин узнает точное состояние своего здоровья, исключит риски обострения хронических заболеваний, проблем сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.
В Фонде социального страхования сообщили, что более 94 тысяч приморцев должны были пройти такое обследование в августе 2021 года.
Глубокая диспансеризация проводится в два этапа.
На первом — выявляют признаки развития хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. Пациенту предстоит пройти:
Второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагнозов:
Кстати, если гражданину не удается записаться по месту проживания или на «Госуслугах» на проведение углубленной диспансеризации, следует позвонить по бесплатному номеру телефона компании «Восточно-страхового альянса»: 8 800 333 79 03. После звонка, сотрудники компании займутся вопросом и окажут гражданину содействие в прохождении процедуры.