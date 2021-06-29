На страже здоровья: углубленная диспансеризация открывается в Приморье

С началом июля приморцы, перенесшие коронавирус и болеющие хроническими заболеваниями, получат возможность пройти углубленную диспансеризацию. Последние данные говорят о том, что COVID привел к увеличению смертности среди «сердечников».

Такие данные привела на заседании оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко министр здравоохранения Анастасия Худченко. Она отметила, что смертность начала расти среди тех приморцев, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, переболевших коронавирусом. «С 1 июля все медицинские организации совместно с территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями должны сформировать списки таких людей и провести их дополнительное обследование. Это тест шестиминутной ходьбой, пульсоксиметрия, компьютерная томография, дополнительные биохимические исследования», — подчеркнула она. Губернатор края одобрил идею и поручил главам муниципалитетов оперативно организовать работу вместе с главврачами районных и городских больниц. «Проводить диспансеризацию нужно организованно за один-два дня. Это необходимо сделать, чтобы впредь не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае», — заявил глава Приморья. Отметим, что организация проведения углубленного исследования состояния здоровья тех, кто переболел COVID-19, во всех медицинских организациях — поручение Президента России Владимира Путина. Поддержка врачей и модернизация медицинских учреждений идет в крае в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

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