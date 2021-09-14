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Posted 14 сентября 2021, 08:54

Published 14 сентября 2021, 08:54

Modified 20 августа, 11:47

Updated 20 августа, 11:47

Александр Максименко: «система видеонаблюдения на выборах должна совершенствоваться»

Александр Максименко: «система видеонаблюдения на выборах должна совершенствоваться»

14 сентября 2021, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выборы
Член Регионального совета Общероссийского общественной организации «Сильная Россия» ветеран боевых действий Александр Максименко заявил, что опыт с видеонаблюдением на выборах позитивная и должна совершенствоваться от года к году.

«С 17 по 19 число видеонаблюдение будет все работать, помогая выявлять провокаторов и деструктивные элементы. А после из видео создастся архив, который в дальнейшем систематизируется и совершенствуется. Все нуждается в корректировке и совершенствовании. Я однозначно поддерживаю инициативу с видеонаблюдением», - рассказал Александр Максименко.

Помимо этого специалист подчеркнул, что во время выборов использование общественных наблюдателей и то, что можно посмотреть в режиме онлайн происходящее на участке - большой плюс.

« В годы, которые спровоцировали общественные волнения. И такие провокации могут стать причиной революций и других событий. А в данной ситуации региональными и федеральными органами власти принимаются, на мой взгляд, прецедентные меры по обеспечению прозрачности выборов», - добавил Максименко.

Отметим, что Как идет голосование на каждом участке сможет увидеть любой желающий на видео-стене Центра наблюдения. Процесс трансляции будет непрерывным: об этом позаботятся камеры от Ростелекома и передача сигнала по особой, выделенной линии.

«В настоящее время у нас 701 избирательный участок охвачен средствами видеонаблюдения. Соответственно, будет вестись запись всего, что происходит, а также идти трансляция в Центры видеонаблюдения. Посмотреть сможет каждый желающий», — рассказал о технической стороне наблюдения за голосованием заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников

Федеральные эксперты отмечают, что профессиональная система видеонаблюдения, устанавливаемая госкорпорацией Ростелеком за счет средств федерального бюджета, является основным гарантом легитимных и чистых выборов.

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#Политика#Приморский край#Выборы#Новости
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