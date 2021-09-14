Александр Максименко: «система видеонаблюдения на выборах должна совершенствоваться»

«С 17 по 19 число видеонаблюдение будет все работать, помогая выявлять провокаторов и деструктивные элементы. А после из видео создастся архив, который в дальнейшем систематизируется и совершенствуется. Все нуждается в корректировке и совершенствовании. Я однозначно поддерживаю инициативу с видеонаблюдением», - рассказал Александр Максименко.