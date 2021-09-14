«Земским докторам» в Приморье окажут дополнительную помощь

Posted 14 сентября 2021, 02:05
Published 14 сентября 2021, 02:05
Modified 20 августа, 11:47
Updated 20 августа, 11:47
Жители Лесозаводского городского округа подняли перед губернатором Приморья Олегом Кожемяко вопросы о развитии здравоохранения во время его рабочей поездки. Граждане утверждают, что уровень медицины в Лесозаводске пребывает на весьма низком уровне.
Жители ГО отметили отсутствие МРТ в городе, из-за чего им приходится преодолевать неблизкий путь до Владивостока и Спасска-Дальнего. Кто-то даже сравнил оснащенность местной больницы с временами 80-х годов.
В ответ Олег Кожемяко рассказал, что финансирование сферы здравоохранения в крае увеличивается ежегодно. В планах правительства постройка 13 поликлиник, обновление автопарка санитарного транспорта, закупка современного оборудования.
Также губернатор рассказал, что специалисты уже заняты проработкой вопроса об увеличении квот по программа «Земской доктор» и предоставлении дополнительных мер поддержки медикам отдаленных и северных территорий.
По словам Олега Кожемяко, финансирование на увеличение квот предусмотрят в краевом бюджете. В частности врачи отдаленных и северных территорий получат по 2 миллиона рублей при трудоустройстве.
Крупные города: Владивосток, Находка ,Уссурийск и Артем в программу расширения не войдут.
Дополнительную поддержку могут получить и врачи первичного звена, участковые терапевты. Вопрос о выплатах до 30 тысяч рублей, а также предоставлении арендного жилья уже рассматривается специалистами.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.