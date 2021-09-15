Москвичи поехали в Приморье: китайских туристов заменили российские путешественники

Самые востребованные туры в Приморье — это пешеходные маршруты. И один из самых популярных — поход на мыс Тобизина на острове Русском. Это место в 20 км от центра Владивостока считается одним из лучших в окрестностях города. Оно стало доступным после строительства моста на остров. Обычно на автобусе группа выезжает из города, доезжает до определенной точки на Русском, оттуда пешком — вдоль отвесных скал, по лесной тропинке, с которой открываются прекрасные виды на море, потом по небольшой каменной косе к самому синему морю. На этом маршруте очень красивые места, живописные виды и туристы с удовольствием гуляют, фотографируются на их фоне. Летом можно купаться. Идти до самой крайней точки мыса около трех км — менее часа прогулочным шагом. Маршрут доступен даже для неподготовленных в физическом плане людей, занимает обычно от 4 до 6 часов, и дает представление об особенностях побережий Приморья.