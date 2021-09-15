Москвичи поехали в Приморье: китайских туристов заменили российские путешественники

Posted 14 сентября 2021, 23:25
Published 14 сентября 2021, 23:25
Modified 20 августа, 11:47
Updated 20 августа, 11:47
Но уже с этого года россияне, уставшие от уединения в своих квартирах, стали искать альтернативу зарубежному отдыху внутри страны.
В Приморье руководители турфирм и эксперты рынка отмечают рост интереса к туристическим возможностям региона. Причем не только со стороны местного населения и дальневосточников, привыкших проводить лето на морских побережьях края, но и среди жителей центральных регионов России.
— Число туристов, приезжающих в Приморье отдохнуть, растет в разы, — говорит директор экскурсионного отдела компании «Востокинтур» Василина Мухина. — Когда были открыты границы, практически все гостиницы Владивостока были заселены иностранцами. Сейчас — россиянами. Традиционно много приезжают на отдых наши соседи по ДФО — из Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Сахалина, Якутии, но мы видим и большой поток гостей из центральных городов: Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга и других.
Рост турпотока эксперты связывают и с реализацией программы туристического кешбэка в стране. Поездки в другие регионы на отдых могут попасть в эту программу, поскольку они многодневные и включают услуги гостиниц. Такие условия для отрасли поставило правительство. В Торгово-промышленной палате России эту меру по поддержке внутреннего туризма считают одной из самых действенных.
— На данный момент где-то полтора миллиона граждан России уже воспользовались этой формой поддержки. Они затратили порядка 27 миллиардов рублей. И пять миллиардов им вернулось. Это достаточно неплохой коэффициент. По нашим ощущениям, программа становится только популярнее, — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Директор Владивостокской турфирмы «Пять звезд» Оксана Зяблова отмечает, что многие приезжие из Центра рассматривают Дальний Восток как приключенческий регион, и в Приморье рассчитывают прежде всего на активное времяпрепровождение. В крае достаточно широк выбор маршрутов как для любителей экстрима, так и для тех, кому больше по душе спокойный созерцательный отдых.
Эксперты туристического рынка отмечают: если ранее, два года назад — до пандемии, примерно 10% турфирм Владивостока специализировались именно на внутреннем туризме, то сейчас практически все компании имеют предложения для путешественников по внутренним региональным маршрутам.
— Пока границы закрыты из-за коронавируса, каждая компания старается разработать свои маршруты на местном рынке. Мало того, появилось много частников — люди, не регистрируя свою деятельность в качестве предпринимательской, на своих машинах возят туристов по самым популярным маршрутам региона, — отмечает Оксана Зяблова.
По морю — на сапе, по реке — на лодке, а в горы — пешком
В Приморье для путешественников доступно немало видов спортивного туризма: пеший, горный, лыжный, парусный, спелеотуризм, дайвинг, серфинг, походы на сапах, каяках и другие.
Самые востребованные туры в Приморье — это пешеходные маршруты. И один из самых популярных — поход на мыс Тобизина на острове Русском. Это место в 20 км от центра Владивостока считается одним из лучших в окрестностях города. Оно стало доступным после строительства моста на остров. Обычно на автобусе группа выезжает из города, доезжает до определенной точки на Русском, оттуда пешком — вдоль отвесных скал, по лесной тропинке, с которой открываются прекрасные виды на море, потом по небольшой каменной косе к самому синему морю. На этом маршруте очень красивые места, живописные виды и туристы с удовольствием гуляют, фотографируются на их фоне. Летом можно купаться. Идти до самой крайней точки мыса около трех км — менее часа прогулочным шагом. Маршрут доступен даже для неподготовленных в физическом плане людей, занимает обычно от 4 до 6 часов, и дает представление об особенностях побережий Приморья.
Также пользуются спросом выезды в горы, самые популярные — Ливадийская (Пидан), Литовка (Фалаза), Туманная, Ольховая.
— У нас есть «горные» туры с ночевками, но в основном спрашивают однодневные, — рассказывает Василина Мухина. — На автобусе вывозим туристов из Владивостока, отвозим в горы, поднимаемся вместе с инструктором, спускаемся и отправляемся домой. Также туристы берут сплавы по рекам — но это поздней весной и осенью, когда наши реки наиболее полноводны. Одна из самых популярных — Тигровая в районе Партизанска, крайне извилистая, богатая порогами и перекатами. Но это не пугает любителей рафтинга, наоборот, туристы любят, когда крутые пороги, много воды, чтобы брызги при их прохождении не оставили сухого места. Маршрут на день такой: утром привозим туристов старт, два часа длится первая часть сплава, остановка, отдых, перекус, и далее еще два часа до финиша. Там — переодевание в сухое, обед, приготовленный на костре, недолгий отдых, посадка в автобус и обратно во Владивосток.
Надо отметить, что эти активности не сильно разорят туриста: однодневный сплав по реке Тигровая с доставкой и обедом обойдется примерно в 3,3 тыс. рублей, пешеходная экскурсия на мыс Тобизина — от 1,7 тыс. рублей, — добавила Василина Мухина.
Из новых активностей на воде: путешествия на сапах становятся массовым увлечением в Приморье и прекрасно дополняют пляжный отдых.
— Прогулки на сапах рассчитаны на любой опыт, можно вообще с нуля. Турфирмы предлагают обучение, снаряжение — доски, гидрокостюмы, если вода еще холодная. Массовые походы на сапах начинаются с мая и продолжаются до начала октября. Маршруты есть и с Русского острова, и с материковой части Владивостока. Есть разные романтические туры — на рассвете, вечерние, на закате. Самый короткий занимает 2 часа, продолжительными считаются прогулки свыше 4-х часов. Набирает популярность серфинг, но для него нужна особая подготовка, а также плавание на каяках — это направление только начинает развиваться, но уже достаточно широко распространено в Приморье. Менее востребовано направление спелеотуризма — когда люди под руководством специалиста спускаются под землю и путешествуют по пещерам, но есть поклонники и у него, — рассказывает руководитель клуба «Путешествие и приключение», член Общества изучения Амурского края Владислав Купчик.
Индустрии гостеприимства не дают развернуться дорогие авиабилеты
Владислав Купчик отмечает, что наплыв туристов из центральных регионов в Приморье увеличился в разы, но их могло быть и больше — останавливает транспортная недоступность региона. Интерес гасит стоимость авиабилетов. Также сдерживает развитие турпотока в крае неразвитая индустрия гостеприимства.
— Недостаток элементарного: туалетов, предприятий общепита, хороших дорог. Стоит съехать с центральной трассы в сторону, и зачастую дорога становится труднопроходимой. Особая проблема — необорудованные подъезды к достопримечательностям в глубинке. Правда, надо отметить, что сейчас в Приморье вопросам развития туристской инфраструктуры региональные власти уделяют больше внимания, и ситуация начинает исправляться. Например, популярное место отдыха — Андреевка в Хасанском районе — за два года значительно изменилось.
Постпандемийное возрождение туристической отрасли отмечают и на федеральном уровне. Но туризм в нынешних условиях стал другим — внутренним. Люди не уезжают из страны, а путешествуют по ней. И готовность территорий к наплыву российских отдыхающих прямо скажется на развитии отрасли. Призывая гостей в свой регион, надо их встретить достойно. Природа Приморья постаралась — нам есть чем завлечь путешественников, но если туристы, испытывая трудности с размещением, питанием, транспортной доставкой, разочаруется, то вряд ли вернутся сюда еще раз.
— Каким бы не было приключение, требует оно или не требует гостиницу, но куда-то человек должен приехать. Откуда-то он должен эти приключения начать. Где-то он должен питаться. Кто-то должен ему организовывать это приключение. Это тоже инфраструктура. Это тоже затраты определенные, но они окупаемы, — подчеркивает Сергей Катырин.
Он отмечает, что индустрию гостеприимства поддерживают на федеральном уровне. Туристический кэшбэк уже стал частью нацпроекта по развитию отрасли. В планах правительства за десять лет увеличить число поездок по России в два с половиной раза — до 140 миллионов в год. Среди прочих мер поддержки: льготные кредиты на постройку гостиниц, гранты для малых предприятий, работающих в экотуризме, обустройство туристических маршрутов по всей стране, принятие программ подготовки кадров по международным стандартам. Их реализация направлена в том числе и на развитие приключенческого туризма.