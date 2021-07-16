Приморский эксперт о рейтинге вовлеченности в нацпроект по туризму: дело хорошее, но не все потянут

Рейтинг вовлеченности регионов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет представлен в начале августа. В настоящий момент его критерии и частота формирования прорабатываются в правительстве, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Рейтинг вовлеченности регионов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет представлен в начале августа. В настоящий момент его критерии и частота формирования прорабатываются в правительстве, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Механизм рейтингования призван стимулировать регионы на использование ресурсов нацпроекта, а также на активное развитие внутреннего и въездного туризма."С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей», — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.Генеральный директор АО Приморское агентство авиационных компаний «Билетур» Наталья Солодовникова, говорит, что это хорошая идея, тем более если она инициирована на государственном уровне. «Мы, как туристическая отрасль, заинтересованы в том, чтобы в регионе развитие было в плане инфраструктуры, гостиниц разного уровня. Скоро откроются границы, и если пойдет въездной туризм со стороны наших соседей Тихоокеанского региона, то они столкнутся с проблемой поиска качественного жилья», — объясняет Наталья необходимость вовлеченности в туристический нацпроект. По ее словам, важно, чтобы на инициативу был спрос. «Жаль, что сегодня из туристических игроков Приморья мало кто способен принять в этом участие. Это скорее для крупных инвесторов, которые могут себе позволить пойти на риск», — отметила эксперт. В Приморье вопросы развитие туристической инфраструктуры края в начале июле обсуждал губернатор края Олег Кожемяко совместно с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым обсудили. Во время рабочей встречи были рассмотрены возможности для развития наиболее перспективных инвестиционных площадок и основных мест притяжения для гостей региона.«Корпорация Туризм.РФ» и Приморский край договорились о дальнейшем взаимодействии по развитию туристических территорий региона. «В рабочем порядке будем обсуждать каждый проект в отдельности, смотреть, какие меры поддержки может предоставить Корпорация и после принимать решение по их реализации в рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — резюмировал Сергей Суханов. Благодаря нацпроекту уже с этого года инвесторы будут получать льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей, что способствует развитию и повышению качества туристической инфраструктуры в регионах. Кроме того, осенью в рамках нацпроекта пройдет грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью начать реализацию туристических проектов с 2022 года. На эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.Чернышенко также выразил надежду, что благодаря национальному проекту в горизонте 3-7 лет будет обеспечено существенное наращивание гостиничной базы в субъектах страны.

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