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Posted 20 сентября 2021, 00:05

Published 20 сентября 2021, 00:05

Modified 20 августа, 11:49

Updated 20 августа, 11:49

«Первым делом самолеты?» — «Аврору» оштрафовали за «спецовки»

«Первым делом самолеты?» — «Аврору» оштрафовали за «спецовки»

20 сентября 2021, 00:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
АО «Авиакомпания «Аврора»» попала под пристальный взгляд транспортной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения в соблюдении авиапредприятием воздушного и трудового законодательства.

Выяснилось, что компания ненадлежащим образом, в нарушение установленных сроков, обеспечивала своих работников средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудникам не хватало специальной одежды, обуви и других средств.

Гендиректор авиапредприятия получил от транспортного прокурора представление. В итоге нарушения устранили, а работники предприятия наконец получили спецовки и средства индивидуальной защиты в полном объеме.

Кроме того, должностное и юридическое лица АО «Авиакомпания Аврора» обзавелись административными делам за нарушения нормативов в сфере охраны труда.

Закономерным итогом стал штраф для авиакомпании в 50 тысяч рублей. Для должностного лица ограничились предупреждением.

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#Происшествия#Приморье#Дальний Восток#Новости#Авиаперевозки
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