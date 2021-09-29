Студенты Приморья рассчитывают на помощь государства при трудоустройстве

Сейчас в Приморье есть целый список приоритетных направлений, имеющих стратегическое значение для развития края. И вот ребят, которые учатся на инженеров, машинистов, электриков и электромонтеров, изучают кораблестроение, сельское и лесное хозяйство, ветеринарное дело, приморские власти планируют поддерживать по полной программе. В регионе действует конкурс молодых специалистов, запущенный правительством края для поддержки перспективных кадров. Для них подготовлено 100 вакансий. Те, кто победил в конкурсе, имеют право на доплату от государства в течение года в качестве поддержки во время наработки опыта — от 12 до 22 тысяч рублей.