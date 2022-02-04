Прокуратура заинтересовалась деятельностью базы отдыха районного депутата Войтюка

«Восток-Медиа» ранее писало о том, что отрасль гостеприимства в Хасанском районе продолжает функционировать преимущественно в теневом секторе. В поле зрения журналистов попала в том числе и популярная база отдыха «Волна» в Андреевке. Согласно открытым источникам, стоит отдых на базе «Волна» от 3 до 6 тысяч рублей в сутки за одного человека, а в пик сезона может достигать и 10 тысяч рублей в сутки. Принадлежит земля под базой отдыха некоей гражданке Ольге Войтюк. ИП Войтюк О.С. в 2013 году было ликвидировано, с тех пор каких-либо следов ведения легального бизнеса за бывшей предпринимательницей не наблюдается.