Прокуратура заинтересовалась деятельностью базы отдыха районного депутата Войтюка

В данном случае речь идёт о деятельности ООО «Веросса», которое в летний сезон 2021 года предоставляло услуги размещения туристов на базы отдыха «Волна». База при этом расположена на земельных участках, расположенных в территориальной зоне Ж1, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство. Разрешёнными видами использования данных участков являются «отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семья 1-3 этажа, с придомовыми участками» и «расширение земельного участка, ранее предоставленного в собственность по объектом незавершённого строительства (жилой дом) с приусадебным участком».
«Заключение договоров аренды, которые предусматривают временное размещение (проживание) граждан на базе отдыха „Волна“, противоречит целям использования вышеуказанных земельных участков, поскольку градостроительный регламент территориальной зоны, в которой они расположены, не предусматривает деятельность баз отдыха», — говорится в документе Хасанской районной прокуратуры.
В нём также сообщается, что, учитывая установленный факт нецелевого использования земельных участков в летний сезон 2020 и 2021 годов, прокуратура района направила в администрацию Зарубинского городского поселения соответствующую информацию для рассмотрения вопроса о проведении проверочных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля в летний сезон 2022 года.
«Кроме того, прокуратурой района, в связи с неэффективностью осуществления муниципального земельного контроля, в администрацию Зарубинского городского поселения внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сообщает ведомство.
«Восток-Медиа» ранее писало о том, что отрасль гостеприимства в Хасанском районе продолжает функционировать преимущественно в теневом секторе. В поле зрения журналистов попала в том числе и популярная база отдыха «Волна» в Андреевке. Согласно открытым источникам, стоит отдых на базе «Волна» от 3 до 6 тысяч рублей в сутки за одного человека, а в пик сезона может достигать и 10 тысяч рублей в сутки. Принадлежит земля под базой отдыха некоей гражданке Ольге Войтюк. ИП Войтюк О.С. в 2013 году было ликвидировано, с тех пор каких-либо следов ведения легального бизнеса за бывшей предпринимательницей не наблюдается.