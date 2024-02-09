Фабрика мороженого «Урса» получила призы на выставке «ПРОДЭКСПО»

Но ключевым фактором в успехе «Урсы» стала команда профессионалов, благодаря которой мороженое компании стало популярным не только на Дальнем Востоке, но и на западе России, и даже за ее пределами. Заинтересованность китайских, казахстанских и киргизских торговых сетей свидетельствует о правильности выбранного пути. В будущем фабрика планирует совершенствовать свое мороженое, выпуская новые вкусы и увеличивая географию поставок.



Конкурс «Выбор сетей» является авторитетным престижным мероприятием для производителей продуктов питания. Победителей определяют крупнейшие розничные сети России, такие как «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Озон» и «Азбука Вкуса».