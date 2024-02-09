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Фабрика мороженого «Урса» получила призы на выставке «ПРОДЭКСПО»

Фабрика мороженого «Урса» получила призы на выставке «ПРОДЭКСПО»

9 февраля 2024, 05:43
Фото: Фабрика мороженого «Урса»
Реклама. ООО «Фабрика Мороженого» . erid: LjN8KSFCM
В рамках выставки «ПРОДЭКСПО-2024» в Москве, фабрика мороженого «Урса» была удостоена трех дипломов в конкурсе «Выбор сетей». Награды получили «Прага», «Сочи» и «Марракеш» — мороженое, которое покорило не только жителей Приморья, но и западных регионов России.

В оценке продукта особое внимание уделялось внешнему виду и оригинальности упаковки, а также вкусу. Такую высокую оценку предприятию дали крупнейшие российские торговые сети.

Исполнительный директор фабрики, Татьяна Самойленко, отметила, что успех компании является результатом системной работы над созданием уникального продукта. Фабрика выбирала поставщиков высококачественных ингредиентов, таких как молоко, масло, орехи, ягоды и шоколад, а также сотрудничала с опытными дизайнерами, чтобы упаковка отразила весь вклад, внесенный в продукт. Контроль качества и исследования в собственной лаборатории были также одними из важных аспектов работы компании.

Фото: Фабрика мороженого «Урса»

Но ключевым фактором в успехе «Урсы» стала команда профессионалов, благодаря которой мороженое компании стало популярным не только на Дальнем Востоке, но и на западе России, и даже за ее пределами. Заинтересованность китайских, казахстанских и киргизских торговых сетей свидетельствует о правильности выбранного пути. В будущем фабрика планирует совершенствовать свое мороженое, выпуская новые вкусы и увеличивая географию поставок.

Конкурс «Выбор сетей» является авторитетным престижным мероприятием для производителей продуктов питания. Победителей определяют крупнейшие розничные сети России, такие как «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Озон» и «Азбука Вкуса».

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