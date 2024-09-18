Генерирующее оборудование Партизанской ГРЭС готовится к зиме

На турбоагрегате №1 в рамках капитального ремонта энергетики внедряют технологические решения, предназначенные для контроля вибрационных и температурных параметров подшипников. Это дает возможность вести более эффективный контроль в режиме реального времени, обеспечивать защиту турбоагрегата и предотвращать выход из строя дорогостоящего оборудования.