Генерирующее оборудование Партизанской ГРЭС готовится к зиме

Posted 18 сентября, 06:20
Published 18 сентября, 06:20
Modified 18 сентября, 06:22
Updated 18 сентября, 06:22
В 2024 году ремонтная программа на турбинном оборудовании предусматривает два основных ремонта — капитальный на турбине №1 и текущий на турбине №2.
На турбоагрегате №1 в рамках капитального ремонта энергетики внедряют технологические решения, предназначенные для контроля вибрационных и температурных параметров подшипников. Это дает возможность вести более эффективный контроль в режиме реального времени, обеспечивать защиту турбоагрегата и предотвращать выход из строя дорогостоящего оборудования.
«В период капитального ремонта турбины №1 проведено техническое диагностирование и экспертное обследование пароперепускных труб, — сообщает главный инженер Партизанской ГРЭС Сергей Шпилькин. — Заменена диафрагма цилиндра высокого и низкого давления, шпилек горизонтального разъема корпуса цилиндра высокого давления, регулирующих клапанов системы парораспределения турбоагрегата. По программе повышения надежности АО „ДГК“ установлен модернизированный узел опорно-упорного подшипника с системой температурного контроля за состоянием рабочих поверхностей упорных колодок».
Также специалисты станции проведут профилактические ремонтные работы на турбоагрегате №2. Текущий ремонт предусматривает типовую номенклатуру и эксплуатационный контроль металла. Также будет проведена промывка проточной части.