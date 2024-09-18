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Posted 18 сентября, 06:20

Published 18 сентября, 06:20

Modified 18 сентября, 06:22

Updated 18 сентября, 06:22

Генерирующее оборудование Партизанской ГРЭС готовится к зиме

Генерирующее оборудование Партизанской ГРЭС готовится к зиме

18 сентября 2024, 06:20
Фото: Пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»
Сюжет
Модернизация
Партизанская ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) ведет подготовку генерирующего оборудования к прохождению зимних максимумов.

В 2024 году ремонтная программа на турбинном оборудовании предусматривает два основных ремонта — капитальный на турбине №1 и текущий на турбине №2.

На турбоагрегате №1 в рамках капитального ремонта энергетики внедряют технологические решения, предназначенные для контроля вибрационных и температурных параметров подшипников. Это дает возможность вести более эффективный контроль в режиме реального времени, обеспечивать защиту турбоагрегата и предотвращать выход из строя дорогостоящего оборудования.

«В период капитального ремонта турбины №1 проведено техническое диагностирование и экспертное обследование пароперепускных труб, — сообщает главный инженер Партизанской ГРЭС Сергей Шпилькин. — Заменена диафрагма цилиндра высокого и низкого давления, шпилек горизонтального разъема корпуса цилиндра высокого давления, регулирующих клапанов системы парораспределения турбоагрегата. По программе повышения надежности АО „ДГК“ установлен модернизированный узел опорно-упорного подшипника с системой температурного контроля за состоянием рабочих поверхностей упорных колодок».

Также специалисты станции проведут профилактические ремонтные работы на турбоагрегате №2. Текущий ремонт предусматривает типовую номенклатуру и эксплуатационный контроль металла. Также будет проведена промывка проточной части.

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