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Posted 19 сентября, 02:04

Published 19 сентября, 02:04

Modified 19 сентября, 10:59

Updated 19 сентября, 10:59

Единороссы проверили капитальный ремонт Хорольского центра культуры и досуга

Единороссы проверили капитальный ремонт Хорольского центра культуры и досуга

19 сентября 2024, 02:04
Фото: primorsk.er.ru
Сюжет
Бюджет
Обновление инфраструктуры культурного учреждение проходит в рамках Народной программы «Единой России»

Вместе с главой администрации Хорольского округа, секретарем местного отделения партии Алексеем Губайдуллиным рабочая группа проверила ход ремонтных работ и обновление материально-технической базы объекта.

В Хорольском центре только на обновление материально технической базы выделили 1,7 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. В рамках этих средств учреждение культуры приобретает световое сценическое и акустическое оборудование, мебель для молодежного центра, компьютеры и ноутбуки.

По словам Алексея Губайдуллина, поддержание инфраструктуры культуры и досуга — одно из приоритетных направлений национального проекта «Культуры» и народной программы Партии. В их рамках в 2023 году обновлено 15 домов культуры в Приморье и продолжается строительство трёх новых учреждений. В их числе ДК «Индустрия» и Центр культурного развития в Артемовском городском округе.

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#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Бюджет#Инфраструктура#Национальный проект#Ремонтные работы#Мебель
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