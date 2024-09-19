Единороссы проверили капитальный ремонт Хорольского центра культуры и досуга

По словам Алексея Губайдуллина, поддержание инфраструктуры культуры и досуга — одно из приоритетных направлений национального проекта «Культуры» и народной программы Партии. В их рамках в 2023 году обновлено 15 домов культуры в Приморье и продолжается строительство трёх новых учреждений. В их числе ДК «Индустрия» и Центр культурного развития в Артемовском городском округе.