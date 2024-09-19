Единороссы проверили капитальный ремонт Хорольского центра культуры и досуга

Posted 19 сентября, 02:04
Published 19 сентября, 02:04
Modified 19 сентября, 10:59
Updated 19 сентября, 10:59
Вместе с главой администрации Хорольского округа, секретарем местного отделения партии Алексеем Губайдуллиным рабочая группа проверила ход ремонтных работ и обновление материально-технической базы объекта.
В Хорольском центре только на обновление материально технической базы выделили 1,7 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. В рамках этих средств учреждение культуры приобретает световое сценическое и акустическое оборудование, мебель для молодежного центра, компьютеры и ноутбуки.
По словам Алексея Губайдуллина, поддержание инфраструктуры культуры и досуга — одно из приоритетных направлений национального проекта «Культуры» и народной программы Партии. В их рамках в 2023 году обновлено 15 домов культуры в Приморье и продолжается строительство трёх новых учреждений. В их числе ДК «Индустрия» и Центр культурного развития в Артемовском городском округе.