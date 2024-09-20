Более 900 миллионов рублей направлено на подготовку Артемовской ТЭЦ к зиме

Сюжет Подготовка к зиме

На Артемовской ТЭЦ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) ведется подготовка оборудования к осенне-зимнему периоду. В 2024 году на эти цели направлено 901,6 миллионов рублей.