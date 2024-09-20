Более 900 миллионов рублей направлено на подготовку Артемовской ТЭЦ к зиме

Posted 20 сентября, 04:12
Published 20 сентября, 04:12
Modified 20 сентября, 04:14
Updated 20 сентября, 04:14
В настоящее время энергетики ремонтируют котлоагрегат №10 и турбоагрегат №7.
На десятом котле проводится экспертиза промышленной безопасности, замена ширмового пароперегревателя и блоков пароперегревателя 4-й ступени.
Помимо основной ремонтной кампании, на генерирующем оборудовании Артемовской ТЭЦ продолжается выполнение программы повышения надежности (ППН). В 2024 году она охватила котлоагрегаты №6, 8, 10 и 11. На эти цели направлено 205 миллионов рублей.
Текущий ремонт турбоагрегата №7 предусматривает техническое диагностирование корпусных деталей цилиндров высокого и низкого давления. Специалисты ведут замену рабочих лопаток регулирующей и 18-й ступеней ротора высокого давления, дисков ротора низкого давления и гибов пароперепускных труб.
Уже подготовлены к зимнему периоду четыре котлоагрегата и один турбоагрегат.
Во время ремонта на турбине №5 энергетики установили автоматизированную систему управления технологическим процессом и заменили гибы главного паропровода. В рамках ППН заменили циркуляционные задвижки.
«На котле №6 заменены гибы и прямые участки главного паропровода, проведена экспертиза промбезопасности. На котле №8 также проведена экспертиза, заменены гибы и прямые участки. В рамках проведения ППН проведен ремонт металла и футеровки золоулавливающей установки. На котле № 9 заменены водяные экономайзеры. По ППН заменены кубы воздухоподогревателя 1-й ступени, запорные задвижки и газоходы. На котле №11 заменили экранные трубы», — сообщает заместитель главного инженера Артемовской ТЭЦ Андрей Лещенко.