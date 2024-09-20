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Posted 20 сентября, 04:12

Published 20 сентября, 04:12

Modified 20 сентября, 04:14

Updated 20 сентября, 04:14

Более 900 миллионов рублей направлено на подготовку Артемовской ТЭЦ к зиме

Более 900 миллионов рублей направлено на подготовку Артемовской ТЭЦ к зиме

20 сентября 2024, 04:12
Фото: Пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»
Сюжет
Подготовка к зиме
На Артемовской ТЭЦ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) ведется подготовка оборудования к осенне-зимнему периоду. В 2024 году на эти цели направлено 901,6 миллионов рублей.

В настоящее время энергетики ремонтируют котлоагрегат №10 и турбоагрегат №7.

На десятом котле проводится экспертиза промышленной безопасности, замена ширмового пароперегревателя и блоков пароперегревателя 4-й ступени.

Помимо основной ремонтной кампании, на генерирующем оборудовании Артемовской ТЭЦ продолжается выполнение программы повышения надежности (ППН). В 2024 году она охватила котлоагрегаты №6, 8, 10 и 11. На эти цели направлено 205 миллионов рублей.

Текущий ремонт турбоагрегата №7 предусматривает техническое диагностирование корпусных деталей цилиндров высокого и низкого давления. Специалисты ведут замену рабочих лопаток регулирующей и 18-й ступеней ротора высокого давления, дисков ротора низкого давления и гибов пароперепускных труб.

Уже подготовлены к зимнему периоду четыре котлоагрегата и один турбоагрегат.

Во время ремонта на турбине №5 энергетики установили автоматизированную систему управления технологическим процессом и заменили гибы главного паропровода. В рамках ППН заменили циркуляционные задвижки.

«На котле №6 заменены гибы и прямые участки главного паропровода, проведена экспертиза промбезопасности. На котле №8 также проведена экспертиза, заменены гибы и прямые участки. В рамках проведения ППН проведен ремонт металла и футеровки золоулавливающей установки. На котле № 9 заменены водяные экономайзеры. По ППН заменены кубы воздухоподогревателя 1-й ступени, запорные задвижки и газоходы. На котле №11 заменили экранные трубы», — сообщает заместитель главного инженера Артемовской ТЭЦ Андрей Лещенко.
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#Общество#Подготовка к зиме#Энергетика#Приморский край#Новости#Ремонт#РусГидро#Техническое обслуживание
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