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Posted 24 октября, 06:20

Published 24 октября, 06:20

Modified 24 октября, 06:20

Updated 24 октября, 06:20

Ремонт дорог и строительство новой больницы под контролем депутатов

Ремонт дорог и строительство новой больницы под контролем депутатов

24 октября 2024, 06:20
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания ЕАО
Сюжет
Строительство
Краевой парламентарий Юлия Пак побывала с рабочим визитом на территории Яковлевского муниципального округа.

В рамках выполнения наказов избирателей по ходатайству Юлии Пак в этом году заасфальтированы автомобильные дороги на ул. Октябрьской и в переулке Почтовом. По муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса» в селах округа обустроены кюветы и обновлено дорожное полотно на многих улицах, преображаются дворы и скверы.

Приведение дорог в нормативное состояние, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, строительство социальных объектов — важные направления народной программы «Единой России», которая сформирована из наказов жителей РФ.

«Хочется отметить, что Яковлевский округ преображается на глазах. Такие улучшения очень значимы для улучшения жизни местного населения. К выполнению тоже нет вопросов — все сделано добротно и качественно. Отчасти и потому, что вместе с главой мы неоднократно контролировали все процессы благоустройства. Искренне радует, что благодаря различным программам краевого правительства, в лучшую сторону изменяются даже самые дальние села», — отметила депутат краевого парламента, член фракции «Единая Россия» Юлия Пак.

Что касается строительства новой больницы в Яковлевке, то здесь картина отнюдь не радужная. Руководству муниципалитета приходится держать постоянно руку на пульсе по поводу постоянных сбоев в графике строительства, которые могут угрожать своевременной реализации проекта. А наличие этого медицинского учреждения для округа очень важно. На площадке депутат краевого парламента совместно с руководителями ответственных ведомств осмотрели все ключевые зоны строительства, включая помещения, систему водоснабжения и электросети. Обозначены все проблемы, подрядчики получили задание скорректировать планы поставок оборудования и специализированной техники, чтобы повысить эффективность работ и ускорить сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

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#Общество#Строительство#Новости#Контроль#Единая Россия#Дороги#Больница#Оборудование#Благоустройство#Водоснабжение#Проблемы
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