Ремонт дорог и строительство новой больницы под контролем депутатов

Что касается строительства новой больницы в Яковлевке, то здесь картина отнюдь не радужная. Руководству муниципалитета приходится держать постоянно руку на пульсе по поводу постоянных сбоев в графике строительства, которые могут угрожать своевременной реализации проекта. А наличие этого медицинского учреждения для округа очень важно. На площадке депутат краевого парламента совместно с руководителями ответственных ведомств осмотрели все ключевые зоны строительства, включая помещения, систему водоснабжения и электросети. Обозначены все проблемы, подрядчики получили задание скорректировать планы поставок оборудования и специализированной техники, чтобы повысить эффективность работ и ускорить сроки сдачи объекта в эксплуатацию.