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Posted 6 декабря, 08:47

Published 6 декабря, 08:47

Modified 6 декабря, 08:47

Updated 6 декабря, 08:47

Константин Шестаков: 19 пришкольных территорий преобразились во Владивостоке

Константин Шестаков: 19 пришкольных территорий преобразились во Владивостоке

6 декабря 2024, 08:47
Фото: @shestakovblog.
Сюжет
Хоккей
Мэр города Константин Шестаков объявил, что в этом году преобразились территории 19 школ, где не только проведён ремонт, но и появились современные спортивные зоны. Это открывает новые возможности для школьников круглый год.

Лицей № 3 на улице Главной стал ярким примером позитивных изменений. Здесь с нуля построили хоккейную коробку, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Для любителей воркаута оборудовали специальную зону. Эти работы почти завершились. К тому же, в этом году капитально отремонтировали учебный корпус и столовую лицея.

В школе № 44 учащиеся теперь могут заниматься на свежем воздухе благодаря новым уличным тренажёрам. Обустроено пространство с турниками, шведской стенкой, брусьями и другими необходимыми элементами. Безопасность обеспечивают прорезиненное покрытие площадки.

Школа № 12 также не осталась без внимания. Здесь оборудовали хоккейную коробку и спортивную зону. Завершающий этап — отсыпка площадки специальным покрытием — идет полным ходом.

Константин Шестаков отметил:

«Новые спортивные зоны делают школьные уроки физкультуры более увлекательными и вносят разнообразие в досуг ребят».

Эти преобразования — шаг к улучшению условий для учебы и отдыха школьников Владивостока. Ожидается, что такие инициативы помогут формировать у детей привычку к здоровому образу жизни.

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