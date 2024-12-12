От праздника к работе: Константин Шестаков наградил руководителей ТОСов

Posted 12 декабря, 02:59
Published 12 декабря, 02:59
Modified 12 декабря, 03:01
Updated 12 декабря, 03:01
В краевой столице прошла церемония награждения активистов, которые участвуют в развитии города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Торжественное мероприятие провел мэр Владивостока Константин Шестаков.
Благодарности и букеты цветов вручили председателю Совета ТОС «Сабанеева 13» Светлане Живалюковой, руководителю ТОСа «На Патрисе» Юлии Константиновой, представитель ТОСа «Нерчинская 42» Полине Новиковой и Светлане Цыганок из ТОСа «Монтажная».
Горожанки проявили активную гражданскую позиции и, не покладая рук, трудились во благо общественной жизни дальневосточной столицы.
После торжественной части началось заседание общественного Совета по развитию территориального общественного самоуправления. Представители ТОСов обсудили проблемы, которые возникли при реализации проектов. Также участники собрания побеседовали о планах на 2025 год.
Оказалось, многие тосовцы столкнулись с безответственными подрядчиками. Константин Шестаков отметил, что о некачественных работах необходимо сообщать. Такие компании будут вносится в реестр недобросовестных.
Также мэр предложил присутствующим провести семинар совместно с местными производителями. Идея подразумевает изучение деятельности предпринимателей, которые занимаются освещением, строительством, производством шлагбаумов и стройматериалов. Встреча может состояться уже в начале февраля следующего года.
Важно отметить, что на сегодняшний день во Владивостоке функционируют 119 ТОСов. Более 40 000 человек трудятся над преображением краевой столицы.