zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 12:08

Published 14 декабря, 12:08

Modified 14 декабря, 12:08

Updated 14 декабря, 12:08

«Единая Россия» укрепляет статус первичных отделений и расширяет их полномочия

«Единая Россия» укрепляет статус первичных отделений и расширяет их полномочия

14 декабря 2024, 12:08
Фото: ER.RU.
Сюжет
Правительство
Предложения по развитию первичек направили все регионы страны

«Единая Россия» в преддверии Съезда, который проходит 14 декабря, организовала на площадке Центрального исполкома партии обсуждение ряда вопросов, которые будут вынесены в повестку высшего руководящего органа партии.

На дискуссионной площадке по итогам Года первичных отделений представили финальную версию Положения о первичках. Оно стандартизирует работу базового звена и расширяет его полномочия.

По словам врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, первички выполняют задачи, которые ставит Глава государства. Сейчас это, в первую очередь, поддержка участников СВО и их семей.

«Это, естественно, вся работа по сбору гуманитарной помощи нашим новым регионам, Курской, Белгородской и Брянской областям. Вы ведёте непосредственно эту работу. На месте даёте нам обратную связь, что происходит по национальным проектам, по новым федеральным законам, которые работают на земле. Именно к вам приходят люди, говорят, что хорошо или плохо. А именно фракция „Единой России“ в Госдуме должна отвечать на запросы, которые формулирует первичное отделение. И либо внести изменения в правила, по которым мы живём, либо, если какая-то зона недорегулирована, создать новые правила. И без участия первичек мы делать этого не будем. И мы дальше должны продолжать жить именно в такой идеологии», — подчеркнул он.

Владимир Якушев сообщил, что Положение о первичках «Единой России» будет действовать с 1 января. Документ примут на Съезде партии, который пройдёт 14 декабря на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

«Мы отработали 400 предложений. В течение года удалось поставить задачи на будущее, понять, что ещё необходимо сделать для усиления работы первичного звена. Говорили, что не только задачи должны ставиться перед первичным отделением. Нужно говорить о мерах стимулирования. В том числе, добавим денег на проведение конкурса лучших проектов первичек. А федеральный Совет первичных отделений будет выступать конкурсной комиссией», — пояснил врио секретаря Генсовета.

Владимир Якушев добавил также, что на XXII Съезде партии примут изменения в народную программу — их «Единая Россия» проработала с Правительством.

«По народной программе должны работать все институты партии. Не только депутаты Государственной Думы, которые на основании изменений в неё должны принять федеральные законы. Наши предложения (по новым положения в народную программу — прим. ред.) мы направили в Правительство, всё отработали технически. И на Съезд изменения в народную программу выносим», — резюмировал он.

«Единая Россия» является важнейшим инструментом народной демократии, демократии участия. Через партию, её структуру и, в первую очередь, первичные отделения, любой человек в стране должен иметь возможность донести до власти свою позицию, добиться решения волнующих вопросов, отметил замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«В ходе Года первичек многое изменилось — на федеральном и региональном уровнях созданы советы первичных отделений. Выработаны новые форматы работы. Всё это закреплено в проекте Положения о первичных отделениях партии», — сказал он.

Своё видение развития первичного партийного звена представил секретарь Донецкого реготделения партии, глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, показательно, что на территории республики в кратчайшие сроки сформировалось отделение с самым большим количеством первичных партийных ячеек и глубокой вовлечённостью активистов во все существующие проекты партии. При этом есть большой запрос на внутренние партийные образовательные мероприятия и взаимодействие на межрегиональном уровне.

Опыт и планы работы с активом первичного звена в Москве в части организации эффективной агитации и пропаганды представил секретарь Московского городского регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«У нас 37% секретарей первичек — муниципальные депутаты. Важно, чтобы люди не просто понимали проблемы жителей, но имели реальные рычаги для их решения. И в столице это сегодня организовано. Мы укрепляем наши первичные отделения. Первички — это такое боевое крыло партии. И уверен, что с теми изменениями, которые завтра примут на Съезде, их роль повысится. Ведь по сути это самая важная коммуникация: от человека — к человеку, это — то место, куда люди приходят и, действительно, меняют ситуацию», — сказал он.

О своих инициативах по развитию первичного звена рассказали секретарь первичного отделения «Единой России» №8 посёлка Северный, инструктор по физкультуре детского сада №5 Воркуты Марина Пантелеева; секретарь первичного отделения партии №10 района Фили-Давыдково Москвы, заместитель завкафедрой физики МГТУ имени Н. Э. Баумана Павел Ивлиев; секретарь первичного отделения партии «Первое» города Уфа, первый зампред комитета Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Рустем Ахмадинуров; секретарь первичного отделения партии №11 Советского округа города Липецка, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутатов, заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы, врач-детский онколог Дмитрий Погорелов.

Напомним, по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. В июле 2024 года «Единая Россия» создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов. Сегодня «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 миллиона членов партии.

Читайте также:
«Единая Россия» подвела итоги работы партпроектов за годДепутат Госдумы ответил на вопросы граждан в рамках Декады приёмов «Единой России»Центральную площадь в Чугуевке благоустроили по народной программе «Единой России»
#Общество#Новости#Дмитрий Медведев#Правительство#Москва#Единая Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика