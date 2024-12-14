«Единая Россия» укрепляет статус первичных отделений и расширяет их полномочия

Posted 14 декабря, 12:08
Published 14 декабря, 12:08
Modified 14 декабря, 12:08
Updated 14 декабря, 12:08
«Единая Россия» в преддверии Съезда, который проходит 14 декабря, организовала на площадке Центрального исполкома партии обсуждение ряда вопросов, которые будут вынесены в повестку высшего руководящего органа партии.
На дискуссионной площадке по итогам Года первичных отделений представили финальную версию Положения о первичках. Оно стандартизирует работу базового звена и расширяет его полномочия.
По словам врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, первички выполняют задачи, которые ставит Глава государства. Сейчас это, в первую очередь, поддержка участников СВО и их семей.
«Это, естественно, вся работа по сбору гуманитарной помощи нашим новым регионам, Курской, Белгородской и Брянской областям. Вы ведёте непосредственно эту работу. На месте даёте нам обратную связь, что происходит по национальным проектам, по новым федеральным законам, которые работают на земле. Именно к вам приходят люди, говорят, что хорошо или плохо. А именно фракция „Единой России“ в Госдуме должна отвечать на запросы, которые формулирует первичное отделение. И либо внести изменения в правила, по которым мы живём, либо, если какая-то зона недорегулирована, создать новые правила. И без участия первичек мы делать этого не будем. И мы дальше должны продолжать жить именно в такой идеологии», — подчеркнул он.
Владимир Якушев сообщил, что Положение о первичках «Единой России» будет действовать с 1 января. Документ примут на Съезде партии, который пройдёт 14 декабря на площадке Национального центра «Россия» в Москве.
«Мы отработали 400 предложений. В течение года удалось поставить задачи на будущее, понять, что ещё необходимо сделать для усиления работы первичного звена. Говорили, что не только задачи должны ставиться перед первичным отделением. Нужно говорить о мерах стимулирования. В том числе, добавим денег на проведение конкурса лучших проектов первичек. А федеральный Совет первичных отделений будет выступать конкурсной комиссией», — пояснил врио секретаря Генсовета.
Владимир Якушев добавил также, что на XXII Съезде партии примут изменения в народную программу — их «Единая Россия» проработала с Правительством.
«По народной программе должны работать все институты партии. Не только депутаты Государственной Думы, которые на основании изменений в неё должны принять федеральные законы. Наши предложения (по новым положения в народную программу — прим. ред.) мы направили в Правительство, всё отработали технически. И на Съезд изменения в народную программу выносим», — резюмировал он.
«Единая Россия» является важнейшим инструментом народной демократии, демократии участия. Через партию, её структуру и, в первую очередь, первичные отделения, любой человек в стране должен иметь возможность донести до власти свою позицию, добиться решения волнующих вопросов, отметил замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.
«В ходе Года первичек многое изменилось — на федеральном и региональном уровнях созданы советы первичных отделений. Выработаны новые форматы работы. Всё это закреплено в проекте Положения о первичных отделениях партии», — сказал он.
Своё видение развития первичного партийного звена представил секретарь Донецкого реготделения партии, глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, показательно, что на территории республики в кратчайшие сроки сформировалось отделение с самым большим количеством первичных партийных ячеек и глубокой вовлечённостью активистов во все существующие проекты партии. При этом есть большой запрос на внутренние партийные образовательные мероприятия и взаимодействие на межрегиональном уровне.
Опыт и планы работы с активом первичного звена в Москве в части организации эффективной агитации и пропаганды представил секретарь Московского городского регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
«У нас 37% секретарей первичек — муниципальные депутаты. Важно, чтобы люди не просто понимали проблемы жителей, но имели реальные рычаги для их решения. И в столице это сегодня организовано. Мы укрепляем наши первичные отделения. Первички — это такое боевое крыло партии. И уверен, что с теми изменениями, которые завтра примут на Съезде, их роль повысится. Ведь по сути это самая важная коммуникация: от человека — к человеку, это — то место, куда люди приходят и, действительно, меняют ситуацию», — сказал он.
О своих инициативах по развитию первичного звена рассказали секретарь первичного отделения «Единой России» №8 посёлка Северный, инструктор по физкультуре детского сада №5 Воркуты Марина Пантелеева; секретарь первичного отделения партии №10 района Фили-Давыдково Москвы, заместитель завкафедрой физики МГТУ имени Н. Э. Баумана Павел Ивлиев; секретарь первичного отделения партии «Первое» города Уфа, первый зампред комитета Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Рустем Ахмадинуров; секретарь первичного отделения партии №11 Советского округа города Липецка, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутатов, заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы, врач-детский онколог Дмитрий Погорелов.
Напомним, по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. В июле 2024 года «Единая Россия» создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов. Сегодня «Единая Россия» насчитывает почти 90 тысяч первичек и 2,6 миллиона членов партии.