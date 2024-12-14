«Единая Россия» укрепляет статус первичных отделений и расширяет их полномочия

По его словам, показательно, что на территории республики в кратчайшие сроки сформировалось отделение с самым большим количеством первичных партийных ячеек и глубокой вовлечённостью активистов во все существующие проекты партии. При этом есть большой запрос на внутренние партийные образовательные мероприятия и взаимодействие на межрегиональном уровне.