С днем рождения, Хабаровск! ННК поздравила горожан с праздником

С днем рождения, Хабаровск! ННК поздравила горожан с праздником
С днем рождения, Хабаровск! ННК поздравила горожан с праздником
Сегодня, 13:04БизнесФото: ННК
Площадка ННК стала одним из самых ярких впечатлений для жителей и гостей Хабаровска в череде праздничных мероприятий

Более тысячи маленьких хабаровчан и их родителей посетили в минувшие выходные детский городок ННК, развернутый на набережной Амура в день празднования 163-го дня рождения Хабаровска. В импровизированном детском городке была воспроизведена АЗС ННК в миниатюре. На брендированных электромобилях юные жители города должны были преодолеть игровой маршрут с соблюдением всех правил дорожного движения. Каждого маленького автомобилиста ждал подарок — бликующий значок с логотипом ННК.

ННК

На площадке «Юный художник» ребятам предлагалось разрисовать раскраски или собрать оригинальные пазлы. Работы дети забирали с собой или оставляли на выставке рисунков, организованной в непосредственной близости от места творчества. Ни один юный художник также не ушел с площадки без подарка от компании. А на ярком стенде от ННК каждый мог оставить свое признание в любви к родному Хабаровску, поздравить город с днем рождения и пожелать ему развития и процветания.

Для всех гостей площадки предлагалось принять участие в фотоконкурсе. В конце праздника среди выложивших в Инстаграм фото с хэштегом #ХАБАРОВСК_ННК были выбраны победители, набравшие наибольшее количество лайков. Главным призом праздничного дня стала топливная карта на 3000 рублей, которая досталась автолюбительнице Ярославе, являющейся постоянной клиенткой АЗС сети. Любители интеллектуальных игр могли принять участие в занимательной викторине и выиграть призы от ННК.

«Группа ННК, в которую входит ПАО „ННК-Хабаровскнефтепродукт“, является одним из ключевых поставщиков высококачественного топлива в дальневосточные регионы. Узнаваемый логотип компании знаком многим автовладельцам. Стоит отметить, что ННК регулярно участвует в общественной жизни Хабаровского края. И мы, ощущая сопричастность к празднику, постарались создать особую атмосферу на своих площадках. Мы поздравляем любимый город с днем рождения и желаем процветания и динамичного развития», — рассказали в компании.

Фото:ННК

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесВладивостокГруппа ННКХабаровск
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