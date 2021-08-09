С ответственностью перед людьми: ННК обеспечивает топливом заправки в отдаленных районах Приморья

Компания забрала в свою сеть более 15 АЗС, ранее принадлежавших независимым операторам. Других источников, где можно заправить транспортные средства, в этих районах просто нет. После вхождения АЗС в состав сети ННК, проблема с обеспечением нефтепродуктами отдаленных территорий полностью устранена.Важно отметить, что эти автозаправочные станции являются социально-значимыми объектами — их работа требует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год.