С ответственностью перед людьми: ННК обеспечивает топливом заправки в отдаленных районах Приморья

С ответственностью перед людьми: ННК обеспечивает топливом заправки в отдаленных районах Приморья

С ответственностью перед людьми: ННК обеспечивает топливом заправки в отдаленных районах Приморья

9 августа, 20:48
Бизнес
Фото: предоставлено Группой ННК
АЗС ННК обеспечивают топливом потребителей в труднодоступных районах Приморья. А для сохранения возможности заправить автомобиль в любых условиях, компания обеспечила заправки дизель-генераторами на случай тайфунов

Более 15 АЗС, входящих в Группу ННК и расположеных в труднодоступных районах Приморья, обеспечивают топливом потребителей севера края. Приоритет сейчас отдается службам экстренного реагирования. Однако для жителей Милоградовки, Пластуна и других отдаленных населенных пунктов региона имеют возможность заправлять свои автомобили.

Бесперебойное снабжение топливом потребителей в труднодоступных районах идет в рамках социально-ответственной политики Группы ННК.

Снабжение АЗС топливом в регионах присутствия компании идет на дотационной основе. Это часть политики Группы ННК, которая строится на «трех китах» — повышении эффективности работы, развитии кадрового потенциала, усилении промышленной и экологической безопасности. Компания сегодня продолжает совершенствовать работу на благо дальневосточников и стремится сделать их жизнь комфортнее, безопаснее, современнее.

Компания забрала в свою сеть более 15 АЗС, ранее принадлежавших независимым операторам. Других источников, где можно заправить транспортные средства, в этих районах просто нет. После вхождения АЗС в состав сети ННК, проблема с обеспечением нефтепродуктами отдаленных территорий полностью устранена.Важно отметить, что эти автозаправочные станции являются социально-значимыми объектами — их работа требует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год.

«Группа ННК подтверждает социально-ориентированную политику, проводимую в Дальневосточном федеральном округе. Мы осознаем всю ответственность перед регионом присутствия и ведем работу по бесперебойному обеспечению топливом отдаленных и малонаселенных пунктов» — сообщили изданию в пресс-службе компании

Учитывая социальную значимость заправок ННК для Дальнего Востока, особое внимание уделяется АЗС, расположенным в удаленных населенных пунктах, некоторые из которых отрезаны от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек. Специально для бесперебойной подачи топлива даже в период тайфунов, на отдаленные АЗС переданы более 30 дизель-генераторов.

В компании разработана комплексная программа обновления парка бензовозов, внедрение которой позволяет повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям на фоне снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание при этом уделяется экологическим аспектам.

СПРАВКА: «Независимая нефтегазовая компания» — крупнейший игрок на розничном рынке нефтепродуктов Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45 процентов. Единственный перерабатывающий актив холдинга в макрорегионе — «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» мощностью пять миллионов тонн нефти в год. Вся производимая им продукция реализуется на Дальнем Востоке, в том числе через собственную сеть из более двухсот автозаправочных станций.

Сюжеты:
Приморский край
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топливоГруппа ННК
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