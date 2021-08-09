С ответственностью перед людьми: ННК обеспечивает топливом заправки в отдаленных районах Приморья

Более 15 АЗС, входящих в Группу ННК и расположеных в труднодоступных районах Приморья, обеспечивают топливом потребителей севера края. Приоритет сейчас отдается службам экстренного реагирования. Однако для жителей Милоградовки, Пластуна и других отдаленных населенных пунктов региона имеют возможность заправлять свои автомобили.
Бесперебойное снабжение топливом потребителей в труднодоступных районах идет в рамках социально-ответственной политики Группы ННК.
Снабжение АЗС топливом в регионах присутствия компании идет на дотационной основе. Это часть политики Группы ННК, которая строится на «трех китах» — повышении эффективности работы, развитии кадрового потенциала, усилении промышленной и экологической безопасности. Компания сегодня продолжает совершенствовать работу на благо дальневосточников и стремится сделать их жизнь комфортнее, безопаснее, современнее.
Компания забрала в свою сеть более 15 АЗС, ранее принадлежавших независимым операторам. Других источников, где можно заправить транспортные средства, в этих районах просто нет. После вхождения АЗС в состав сети ННК, проблема с обеспечением нефтепродуктами отдаленных территорий полностью устранена.Важно отметить, что эти автозаправочные станции являются социально-значимыми объектами — их работа требует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год.
«Группа ННК подтверждает социально-ориентированную политику, проводимую в Дальневосточном федеральном округе. Мы осознаем всю ответственность перед регионом присутствия и ведем работу по бесперебойному обеспечению топливом отдаленных и малонаселенных пунктов» — сообщили изданию в пресс-службе компании
Учитывая социальную значимость заправок ННК для Дальнего Востока, особое внимание уделяется АЗС, расположенным в удаленных населенных пунктах, некоторые из которых отрезаны от транспортного сообщения в результате размытия дорог, мостов, а также разлива рек. Специально для бесперебойной подачи топлива даже в период тайфунов, на отдаленные АЗС переданы более 30 дизель-генераторов.
В компании разработана комплексная программа обновления парка бензовозов, внедрение которой позволяет повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям на фоне снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание при этом уделяется экологическим аспектам.
СПРАВКА: «Независимая нефтегазовая компания» — крупнейший игрок на розничном рынке нефтепродуктов Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45 процентов. Единственный перерабатывающий актив холдинга в макрорегионе — «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» мощностью пять миллионов тонн нефти в год. Вся производимая им продукция реализуется на Дальнем Востоке, в том числе через собственную сеть из более двухсот автозаправочных станций.