Мы идем в театр: благодаря поддержке Группы ННК для хабаровских малышей подготовили цикл спектаклей

Мы идем в театр: благодаря поддержке Группы ННК для хабаровских малышей подготовили цикл спектаклей
Мы идем в театр: благодаря поддержке Группы ННК для хабаровских малышей подготовили цикл спектаклей
Сегодня, 14:56КультураФото: предоставлено Группой ННК
Проект «Театр детям» поможет организовать досуг для хабаровских малышей, оставшихся без попечения родителей. Спонсором благотворительной акции стала Группа ННК. Благодаря активному участию ПАО «ННК- Хабаровскнефтепродукт» в краевом театре драмы для маленьких зрителей был подготовлен цикл красочных спектаклей.

В Хабаровске при поддержке подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Хабаровскому краю и ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» проходит акция «Театр детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. Хабаровский краевой театр драмы подготовил для маленьких зрителей целый цикл красочных спектаклей: «Василиса Прекрасная», «Золотой ключик», «Трубадуры». Зрители постарше в рамках акции получат возможность посмотреть постановку «Последняя жертва» по произведению А. Н. Островского.

Встречу с героями любимых произведений организовало ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», одно из предприятий, составляющих основу экономики региона. Билеты от ННК получат около 500 юных театралов в период действия акции. Уже в первый день представлений Театр драмы посетили более 120 детей, находящихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов.

— Последовательно реализуя корпоративную социальную политику в регионах присутствия, группа ННК одним из приоритетов деятельности считает помощь детям. Сегодня, присоединяясь к благотворительной акции «Театр детям», мы стремимся внести посильный вклад в воспитание в подрастающем поколении театральных традиций, познакомить их с российской классической культурой, — уверены в компании.

А чтобы поход в театр превратился в настоящий праздник и подарил приятные впечатления, а также надолго запомнился маленьким зрителям, сотрудники «ННК-Хабаровскнефтепродукт» вручили детям памятные подарки. После окончания спектакля, малыши еще долго обсуждали спектакль и обменивались впечатлениями.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесВладивостокГруппа ННКдетикультура
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