Мы идем в театр: благодаря поддержке Группы ННК для хабаровских малышей подготовили цикл спектаклей

Встречу с героями любимых произведений организовало ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», одно из предприятий, составляющих основу экономики региона. Билеты от ННК получат около 500 юных театралов в период действия акции. Уже в первый день представлений Театр драмы посетили более 120 детей, находящихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов.