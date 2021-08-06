Лидерство и в море: грамотное изучение конъюнктуры бункерного рынка вывело ННК в лидеры на Дальнем Востоке

Лидерство и в море: грамотное изучение конъюнктуры бункерного рынка вывело ННК в лидеры на Дальнем Востоке

Лидерство и в море: грамотное изучение конъюнктуры бункерного рынка вывело ННК в лидеры на Дальнем Востоке

Сегодня, 19:32
Рынки
Фото: предоставлено Группой ННК
По итогам первого полугодия 2020 года АО «ННК» заняло лидирующее положение на бункерном рынке Дальнего Востока. Это достигнуто во многом благодаря грамотной оценке конъюнктуры рынка, после введения MARPOL с 1 января 2020 года ограничений по содержанию соединений серы в бункерном топливе до 0,5%.

Уже с октября 2020 года компания наряду с поставками высокосернистых мазутов стала продвигать на рынке новый продукт — VLSFO с серой до 0,5% производства АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Благодаря высокому качеству и соответствию требованиям судовладельцев, MARPOL и ISO продукт быстро приобрел популярность среди крупнейших потребителей региона. С июля 2020 года в линейке бункерных топлив АО «ННК» появился продукт с серой до 0,1% (LSMGO), востребованный в зонах SECA, которые продолжают расширяться, в том числе за счет акваторий портов Китая и Кореи.

Работа по снабжению судов бункерным топливом налажена компанией во всех крупнейших портах Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области, таких как Владивосток, Находка, Восточный, Козьмино, Славянка, Посьет, Зарубино Ванино, Советская Гавань, Шахтерск, Углегорск и др.

Немаловажной составляющей успешной работы ННК на бункерном направлении является высокий уровень предоставляемого сервиса и гарантия качества топлива, его соответствие современным стандартам и экологическим нормам. Контроль параметров качества осуществляется на каждом этапе транспортировки от НПЗ до фланца бункеруемого судна.

Группа ННК располагает арендованными на длительный период современными танкерами-бункеровщиками: «Таурус», «Таймыр», «Астория» общим дедвейтом более 40 тыс.тн, каждый из которых способен провести бункеровку судов несколькими сортами топлива и обеспечить выдачу со скоростью до 1000 кубов в час.

АО «ННК» обеспечивает бункеровки в портах Дальнего Востока РФ как грузовых судов, так и крупнотоннажного транзитного флота. Среди клиентов компании лидеры мировых перевозок — Maersk Line, COSCO Shipping, ZIM Integrated Shipping Services, Oldendorff Carriers, Star Bulk Carriers, Bocimar и др. По итогам 2020 года ННК ставит пред собой задачу обеспечить бункерным топливом до 50% потребности Дальневосточного рынка.

Сюжеты:
Дальний Восток
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