Бывших работников «Радиоприбора» попробуют трудоустроить

Ярмарка вакансий для работников «Радиоприбора» пройдет во Владивостоке.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и машиностроения предложат рабочие места нынешним сотрудникам владивостокского филиала ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова», организованного на производственной базе завода «Радиоприбор». Ярмарка вакансий состоится 16 февраля 2021 года во Владивостоке, сообщает правительство Приморского края. Как сообщал ранее «Золотой Рог», в настоящее время владивостокский филиал ОАО «ДМЗ» находится в стадии расформирования в связи с ожидаемым завершением работ по гособоронзаказу. Руководство предприятия предложило трудовому коллективу различные варианты — от трудоустройства на головном предприятии в Дубне до досрочного расторжения договоров с выплатой компенсаций. Напомним, власти Приморского края подключились к работе по содействию в трудоустройстве коллектива предприятия. С 9 февраля на заводе действует совместная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники минпромторга и минтруда региона. Ее задача — оказать желающим содействие в трудоустройстве на других предприятиях края. По словам министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, первые дни работы группы уже принесли результаты. А именно — составлены рекомендации по трудоустройству ряда сотрудников на конкретные предприятия оборонно-промышленного комплекса Приморья. Кроме того, принято решение организовать на «Радиоприборе» в ближайший вторник, 16 февраля, ярмарку вакансий. «Ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса Приморского края предложат свои вакансии, проведут предварительные собеседования. Такая форма взаимодействия работников с потенциальными работодателями хорошо зарекомендовала себя ранее», — отметил Сергей Калитин.

