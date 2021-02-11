Бывших работников «Радиоприбора» попробуют трудоустроить

Как сообщал ранее «Золотой Рог», в настоящее время владивостокский филиал ОАО «ДМЗ» находится в стадии расформирования в связи с ожидаемым завершением работ по гособоронзаказу. Руководство предприятия предложило трудовому коллективу различные варианты — от трудоустройства на головном предприятии в Дубне до досрочного расторжения договоров с выплатой компенсаций.