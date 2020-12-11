Землетрясение в Бурятии не изменило график работы АЗС ННК

Напомним, накануне, 10 декабря, в Бурятии произошло землетрясение. Его интенсивность оценили в 7,5 баллов. Как отметили эксперты, это самое сильное землетрясение с эпицентром в середине Байкала с 1999 года. Вечером же 10 декабря в 55 километрах от Селенгинска Кабанского района Бурятии снова произошло землетрясение, на этот раз магнитудой уже в 4,7 балла.