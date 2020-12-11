Землетрясение в Бурятии не изменило график работы АЗС ННК

Землетрясение в Бурятии не изменило график работы АЗС ННК

Вчера, 17:54
Общество
Photo: Медиахолдинг 1Mi
Землетрясение в Бурятии не отразилось на работе заправочных станций АО «ННК» — все АЗС полностью обеспечены топливом. Как отметили в компании, жителям Республики опасаться нехватки бензина не стоит: бензовозы оперативно доставляют нефтепродукты на заправки. Работа идет в штатном режиме.

В компании подчеркивают, что меры безопасности на случай новых толчков соблюдены, а для бесперебойной работы на всех АЗС установлены дизельные генераторы, которые будут оперативно подключены.

«Все наши АЗС в Бурятии полностью обеспечены топливом и работают без перебоев, а доставка нефтепродуктов осуществляется по графику», — заключили в ННК.

Вся сопутствующая инфраструктура — магазины и кафе — работают в штатном режиме.

Напомним, накануне, 10 декабря, в Бурятии произошло землетрясение. Его интенсивность оценили в 7,5 баллов. Как отметили эксперты, это самое сильное землетрясение с эпицентром в середине Байкала с 1999 года. Вечером же 10 декабря в 55 километрах от Селенгинска Кабанского района Бурятии снова произошло землетрясение, на этот раз магнитудой уже в 4,7 балла.

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